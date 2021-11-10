美國務院高官訪韓國 會晤朝野總統候選人摸底

從11月10至12日訪問韓國的美國國務院負責東亞及太平洋事務的助理國務卿康達將與韓國大選的朝野總統候選人會面。將於明年舉行的韓國大選結果對美韓雙邊關係未來走向具有重要影響。

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路透社報道，星期三抵達韓國的康達計畫分別會見執政黨共同民主黨的總統候選人李在明（Lee Jae-myung）和在野黨國民力量的總統候選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）。儘管房價等國內議題預計將主導韓國明年3月的總統大選，不過分析人士表示，選舉的結果還將決定韓國如何在美中之間維持平衡，以及韓國如何在朝鮮問題上與美國協調。

據韓國媒體韓民族日報報道，這是今年9月就任助理國務卿的康達對韓國的首次訪問。康達在訪問期間還將於11日上午同外交部次官補余承培進行協商並共進午餐。據悉，克里滕布林克當天下午還將會見外交部第一次官（副外長）崔鍾健。

東亞太助理國務卿是美國國務院負責韓國、中國、日本等事務的總負責人。

路透社說，美國總統拜登一直在努力凝聚亞洲盟國的力量，以對抗來自中國的潛在“脅迫和侵略”。而這對於韓國來說，具有一定的困難，因為首爾並不熱心於激怒中國這個韓國最大的經濟夥伴。

韓國2017年因允許部署美國的“薩德”導彈防禦系統而遭到中國的報復，付出了不小的經濟損失。韓國對中國的依賴這個星期進一步得到了突出。中國出口限制措施的強化導致韓國尿素供應短缺。尿素作為添加劑用於柴油中以減少排放。

路透社的報道還表示，共同民主黨的總統候選人李在明定於這個星期會見中國駐首爾大使。尹錫悅的競選團隊表示，到目前還沒有安排會見中國官員的日期。

隨着美中關係變得越來越具有競爭性，李在明爭辯說，韓國不需要限制自己，在美國和中國之間選邊站。李在明星期三對媒體表示，如果讓他在美中之間選擇，他會說，不僅僅只有兩個選項讓韓國選擇。

報道表示，在激怒中國的美國導彈部署上，李在明說，很難看出這些導彈完全是為了韓國的利益，但既然已經部署了，他將力爭解決任何已經部署後的問題。

保守派的尹錫悅表明他將採取更公開的親美立場，並呼籲首爾在與華盛頓和北京的關係上不要那麼模糊。韓國的保守派表明他們對正式加入“四方聯盟”持開放態度。四方聯盟是包括美國、日本、澳大利亞和印度的一個區域安全對話機制。

今年夏天，尹錫悅與中國大使就對美國導彈防禦系統的評論陷入了一場不尋常的公開辯論。

在對待朝鮮的問題上，兩位總統候選人都沒有採取與現狀有重大改變的立場。兩位都表示將願意與朝鮮領導人金正恩會面並謀求改善關係。