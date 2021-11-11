日本新外相為避免誤會辭去日中友好議員聯盟會長職位

11月11日星期四，日本外相林芳正在就職記者會上宣布將辭去日中友好議員聯盟會長之職，以此“避免身為外相，履職時出現不必要的誤會”。

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根據朝日新聞，路透社等綜合消息，林芳正在他作為外相的第一場記者會上，強調了日本與中國之間關係穩定的重要性：“日本和中國之間的連結，不僅對於彼此，對於國際社會和區域和平與繁榮，都變得愈發重要”。林芳正還指出，“日本需要在呼籲中國以負責任的姿態行事的同時，與中國保持對話與合作”；並稱自己認為“中國人或許也會呼籲中國以負責姿態行事”。但他並未解釋“行事負責”的具體含義。

林芳正自2017年12月以來擔任日中友好議員聯盟會長。他的辭職信於今年11月10日遞交至議聯會，希望以此規避作為外相，履職時出現的“不必要誤會”。日中友好議員聯盟會長之位或將由自民黨的小淵優子接任。

林芳正出任新外相，已引發自民黨內部保守派的擔憂，認為他將軟化日本對華態度，或無法對中國採取堅定立場。對此，共同社稱林芳正本次辭去日中友好議員聯盟會長職位，意在消除這些顧慮。本次記者會上，林芳正解釋道：“為了繼續在共同議題上開展對話與合作，了解對方，總好過一無所知”。