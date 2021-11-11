聯合軍演

阿聯酋、巴林破天荒與美國、以色列聯合海上軍演

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Le navire israélien Sa'ar Patrol lors d'un exercice naval en mer Méditerranée, en 2019
Le navire israélien Sa'ar Patrol lors d'un exercice naval en mer Méditerranée, en 2019 © AFP / JACK GUEZ
作者： 法廣
4 分鐘

美國海軍11日宣布，與以色列、阿拉伯聯合酋長國和巴林10日起在紅海展開5天聯合軍演。這是兩阿拉伯國家與以色列首度公開的軍事合作，也是4國首度對外承認的聯手海軍演習。

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路透社報導，在美國斡旋下，阿聯酋、巴林與以色列去年9月達成“亞伯拉罕協議”（Abraham Accords），讓彼此外交關係正常化。背後動力是這些國家都對伊朗抱持疑慮，並盼藉此促進經濟。

 

法新社報導，紅海透過蘇伊士運河（Suez Canal）與地中海相連。美國海軍在聲明中表示，演習目的是為了“加強參與的軍隊之間協同操作能力（interoperability）”。

身兼美國海軍中央司令部（US Naval Forces Central Command，NAVCENT）、美國海軍第五艦隊（U.S. Fifth Fleet）與美國聯合海上部隊（Combined Maritime Forces）司令的庫柏（Brad Cooper）中將表示：“見到美國部隊與區域夥伴一同訓練來加強我們共同的海上安全能力，令人興奮。”

庫柏還說：“海軍合作有助防衛航行自由與貿易流通自由，這些對區域安全和穩定十分重要。”

法新社報導，這次演習項目，包括在美國兩棲運輸船塢艦波特蘭號（USS Portland）上進行登船、搜尋和奪取訓練。

美軍第五艦隊駐紮在波斯灣島國巴林，任務範圍遍及波斯灣、阿曼灣（Gulf of Oman）、紅海和印度洋部分區域。去年，以色列和阿聯酋參加了在希臘的一次空中演習。 上個月，阿聯酋航空總司令易卜拉欣·納賽爾·穆罕默德·阿拉維將軍前往以色列南部，目睹了以色列最大的“藍旗”軍演。

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