亞太經合領導人稱協力解決經濟復蘇

參加亞太經濟合作組織(APEC)第二十八次領導人非正式會議的各國首腦誓言，通過加強供應鏈、解決勞工問題和繼續應對新冠大流行，解決該地區的經濟復蘇問題。

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據路透社報道說，APEC領導人星期五誓言努力應對經濟復蘇。在輪值主席新西蘭主持的亞太經濟合作組織(APEC)第二十八次領導人非正式虛擬會議結束後發表的聯合聲明中，21個成員國的領導人還承諾共同努力應對氣候和環境挑戰。

APEC領導人在聯合聲明中表示:“新冠危機遠未結束，我們決心使用所有可用的宏觀經濟工具，應對疫情帶來的不利後果，維持經濟復蘇，同時保持長期財政可持續性。”

此次環太平洋國家領導人會議召開時，正值地區貿易和地緣政治緊張局勢加劇之際，特別是中美之間的緊張局勢，且全球正在努力應對疫情和氣候危機。

美國總統拜登在峰會上向亞太經合組織領導人發表講話時強調，他致力於加強美國與亞太經合組織經濟體的關係，“以促進公平和開放的貿易和投資，增強美國的競爭力，並確保一個自由和開放的印太地區”。

而中國央視新聞援引中國國家習近平周五齣席亞太經合組織第二十八次領導人非正式會議的發言報導稱，開放是亞太合作的生命線，要堅持開放的地區主義，以2040年布特拉加亞願景為指引，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。習近平在周四以視頻方式向亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會發表主旨演講時稱，亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。

路透社說，亞太經合組織峰會是今年最後一次多邊會議，此前已經舉行了一系列會議，包括在羅馬舉行的備受矚目的G20峰會和在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候會議。亞太經合組織首腦會議明年將在泰國舉行。