受到日韓關係惡化、日中關係緊張升溫等影響，由日本、中國及韓國領導人參與的“日中韓峰會”，預料將連續兩年停辦。消息稱，身為日中韓峰會今年主席國的韓國，已向日本政府非正式地告知取消意向。

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據中央社今天引述消息報道稱，日中韓關係生變，3國峰會料連兩年停辦。最近一次日中韓峰會於2019年12月24日在中國四川省成都市舉行，時任日本首相的安倍晉三訪問中國，並在峰會登場前先赴北京與中國領導人習近平舉行會談。

該報道引述日本讀賣新聞消息，身為日中韓峰會今年主席國的韓國，已向日本政府非正式地告知取消意向。日中韓過去同意每年輪流主辦3國峰會，但從2019年12月以來就沒再辦過。日韓關係受到慰安婦及“前徵用工”（遭日本企業強征的韓國勞工）訴訟問題等惡化，持續日本外務省官員所形容的“二次大戰以來最糟狀況”。

消息指出，韓國總統文在寅思考透過舉行日中韓峰會，在場邊另外舉行日韓領袖會談來改善雙邊關係，不過，日本政府因為看不到韓國方面提出解決慰安婦問題等對策的可能，對舉行雙邊領袖會談慎重以對至今未能實現。

不僅日韓關係惡化，日中關係也受到中國海警船持續在釣魚台列嶼周邊海域航行等，造成緊張情勢升高，也成了日中韓峰會無法舉行的原因之一。

據中央社，日中韓峰會從2008年起由3國輪流舉辦，曾就因應北韓研發核武器及彈道飛彈、在經濟與防災方面合作，及人際交流等進行商議。日中韓峰會也曾因為日本政府在2012年“國有化”釣魚台列嶼，造成中國強烈反彈，逾3年未舉辦。