日本新政府上台 日美安保再確定

日本新政府上台，外相林芳正與美國國務卿布林肯通話。據路透社今天報道稱，日本新任外務大臣林芳正周六表示，美國國務卿布林肯在電話中向他保證，美國對保衛日本，包括中國聲稱擁有主權的南部小島的承諾是堅定不移的。共同社說，林芳正履新後首次與他國外交閣僚對話，打電話與美國國務卿布林肯通話。

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據路透社今天報道說，日本外相林芳正稱美國務卿布林肯重申保衛日本的承諾。美國國務卿布林肯是在電話中向林方正作出保證。

林芳正告訴記者，他們一致認為台灣海峽的和平與穩定很重要。

據共同社今天報道說，日本外相林芳正13日與美國國務卿布林肯舉行首次電話會談，就強化日美同盟以及合作實現“自由開放的印度太平洋”達成一致。雙方確認了尖閣諸島（中國稱釣魚島）是規定美國防衛義務的《日美安全保障條約》第五條的適用對象，就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識。兩人還商定將為早日實現首相岸田文雄首次訪美以及與總統拜登舉行首腦會談展開協調。

雙方一致同意儘早召開外交和防務閣僚出席的日美安全保障磋商委員會（2+2）會議，以強化日美同盟的威懾力和應對能力。

布林肯強調，包括尖閣防衛在內，“對日防衛決心不變”。兩人就強烈反對中國在東海和南海單方面改變現狀的嘗試、密切合作應對與中國有關的諸多課題達成一致。

據該報道，美國國務院發布消息稱，布林肯在與林芳正的會談中確認了日美同盟已成為“地區乃至世界和平、安全與繁榮的基石”。

兩人在會談中商定，面向朝鮮完全無核化，日美和日美韓三國將展開合作。林芳正再次就解決朝鮮綁架日本人問題謀求協助，得到了布林肯的支持。

雙方還一致同意切實推進駐日美軍整編，以減輕沖繩等的基地負擔。兩人商定將在新冠病毒和氣候變化等全球規模的課題應對上展開協調。

共同社說，林芳正表示：“希望與您建立良好關係，進一步強化日美同盟。”布林肯祝賀林芳正就任外相。這是林芳正履新後首次與他國外交閣僚對話。