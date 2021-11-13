菲律賓總統選舉新劇本 杜特爾特的女兒改與小馬科斯搭檔競選副總統

菲律賓總統杜特爾特的女兒薩那杜特爾特Sara Duterte2021年11月13日宣布與前總統馬科斯的兒子小馬科斯搭檔競選副總統。 posa para un selfi con empleados del Ayuntamiento de Davao, el 9 de noviembre de 2021 en esa ciudad al sur de Filipinas

菲律賓總統杜特爾特的女兒薩拉-杜特爾特周六宣布，她將在2022年5月的選舉中競選國家副總統。此宣布結束了關於她將競選繼承其父親的猜測。

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據法新社今天報道說，但負責在11月15日截止日期前收集總統和副總統候選人的選舉委員會採取了一項令人驚訝的舉措，現任總統杜特爾特周六表示，他也可以與他的女兒競爭副總統職位。

據總統發言人馬丁-安達納爾（Martin Andanar）告訴菲律賓電視台ABS-CBN，根據憲法規定，杜特爾特沒有資格獲得第二個六年總統任期，" 杜特爾特將在周一遞交副總統候選人證書。而且這是杜特爾特所說的。據安達納爾說，"我願意相信這就是目前的計畫。他說："我不知道到明天或周一是否會是同樣的計畫。

直到現在，觀察家們還在指望薩拉-杜特爾特競選總統。幾天前，她出人意料地退出了新一屆達沃（南部）市長的競選，並突然團結在她的盟友、前總統格洛麗亞-阿羅約的全國性政黨拉卡斯-基督教穆斯林民主黨旗下，這加劇了外界的猜測。

薩拉杜特爾特的候選資格立即得到了小費迪南德-邦邦-馬科斯的支持，他正在競選總統，並認為自己成功的機會得到了加強。馬科斯是獨裁者費迪南德-馬科斯的兒子，馬科斯在1965年至1986年期間執政。

迄今為止，43歲的薩拉-杜特爾特在關於2022年5月總統選舉的民意調查中一直處於領先地位，而馬科斯則排在第二位。

該報道說，在菲律賓，總統和副總統是分開選舉的。

大多數觀察家都在猜測薩拉杜特爾特和馬科斯先生之間的交易，即前者將競選總統，後者將競選副總統，這是一個權力不大的職位。但最後，情況恰恰相反。評論說，最近幾個月，薩拉-杜特爾特和她父親的支持率已經惡化，杜特爾特家族已經感覺到潮水轉向對馬科斯有利。

據香港城市大學東南亞研究中心主任馬克-湯普森（Mark Thompson）說，如果薩拉-杜特爾特贏得副總統職位，將使 "杜特爾特持續接近權力頂層，在2028年選舉中處於有利地位"。馬科斯家族主要在該國的北部和南部擁有影響力，而杜特爾特家族則在南部享有強大的民眾支持。

現年64歲的小費迪南德-馬科斯是獨裁者費迪南德-馬科斯的兒子，他在對菲律賓進行了20多年的不可挑戰的統治後，於1986年被民眾起義趕下台。

然而，小費迪南德-馬科斯的候選資格正面臨一些障礙。他的反對者要求選舉委員會宣布他的候選資格無效，因為他在20世紀90年代曾因稅務欺詐被定罪。

其他已經宣布的總統候選人包括超級明星拳擊手曼尼-帕奎奧，馬尼拉市長和著名演員弗朗西斯科-多馬戈索以及現任副總統萊尼-羅布雷多。

現總統杜特爾特於2016年當選，他的反毒品戰爭已經臭名昭著，導致數千人死亡，目前正在接受國際刑事法院的調查。