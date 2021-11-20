《人生的艱辛》榮獲2021年錫耶納國際攝影“年度最佳照片”

照片中的父子都來自敘利亞。爸爸Munzir的一條腿是當初走過敘利亞伊德利卜（Idlib）省的集市時被突然落下的炸彈炸沒的。

廣告 繼續瀏覽後續

兒子Mustafa今年5歲，一出生就沒有四肢，這是因為他媽媽在戰爭中吸入神經毒氣，為了治病吃的藥導致的。

拍這張照片時，他們一家已經從戰火紛飛的敘利亞逃到了土耳其。

攝影師說，他是在靠近敘利亞邊境的土耳其南部見到這家人的。當時，他們都住在一家商店裡。自從一條腿被炸掉後，Munzir難以維持一家的開支。

過去3年多，他們大多隻能依靠慈善捐助勉強度日。兒子的醫療費用更是壓得他喘不過氣。為了給孩子找到一種合適他的特殊假肢。他們一家人搬了家，問遍了每個鎮的醫院，最終還是一無所獲。

5歲的Mustafa可能還不懂什麼叫人生艱辛。影師見到他時，他總是充滿能量，愛笑，愛動。算不能走，他也要在地毯上滾來滾去。

雖然父子倆的人生都很艱難，但他們一起玩耍時，會短暫忘掉所有的苦難。看到這張照片。有些當爸爸的網友一下看哭了。

“力量有很多種形式，無論自己和孩子生活有多苦，依然努力當個好爸爸，就是一種能震撼地球的力量。”

“這個孩子臉上的笑容，跟地球上所有孩子的笑容都一樣：單純的快樂，愛和信任。”