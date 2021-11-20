政治

《人生的艱辛》榮獲2021年錫耶納國際攝影“年度最佳照片”

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La photographie intitulée Hardship of Life ("l'épreuve de la vie"), avec laquelle le photojournaliste turc Mehmet Aslan a remporté l'édition 2021 du Prix international de la photographie de Sienne, samedi 23 octobre
La photographie intitulée Hardship of Life ("l'épreuve de la vie"), avec laquelle le photojournaliste turc Mehmet Aslan a remporté l'édition 2021 du Prix international de la photographie de Sienne, samedi 23 octobre © MEHMET ASLAN / SIENA INTERNATIONAL PHOTO AWARDS
作者： 法廣
3 分鐘

照片中的父子都來自敘利亞。爸爸Munzir的一條腿是當初走過敘利亞伊德利卜（Idlib）省的集市時被突然落下的炸彈炸沒的。

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兒子Mustafa今年5歲，一出生就沒有四肢，這是因為他媽媽在戰爭中吸入神經毒氣，為了治病吃的藥導致的。

 

拍這張照片時，他們一家已經從戰火紛飛的敘利亞逃到了土耳其。

攝影師說，他是在靠近敘利亞邊境的土耳其南部見到這家人的。當時，他們都住在一家商店裡。自從一條腿被炸掉後，Munzir難以維持一家的開支。

過去3年多，他們大多隻能依靠慈善捐助勉強度日。兒子的醫療費用更是壓得他喘不過氣。為了給孩子找到一種合適他的特殊假肢。他們一家人搬了家，問遍了每個鎮的醫院，最終還是一無所獲。

5歲的Mustafa可能還不懂什麼叫人生艱辛。影師見到他時，他總是充滿能量，愛笑，愛動。算不能走，他也要在地毯上滾來滾去。

雖然父子倆的人生都很艱難，但他們一起玩耍時，會短暫忘掉所有的苦難。看到這張照片。有些當爸爸的網友一下看哭了。

“力量有很多種形式，無論自己和孩子生活有多苦，依然努力當個好爸爸，就是一種能震撼地球的力量。”

“這個孩子臉上的笑容，跟地球上所有孩子的笑容都一樣：單純的快樂，愛和信任。”

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