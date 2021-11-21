確信日中韓領導人會議無望在年內舉行

日中韓領導人會議基本上將連續2年無望舉行。日本和會議主席國韓國圍繞原被征勞工和原慰安婦等歷史問題對立，年內開會的條件沒有成熟。多名政府相關人士20日透露了該消息。美中兩國對立預計也將長期持續，東亞三國合作的勢頭低迷。日本政府內有意見認為難以早日開會。

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據共同社報道稱，日中韓領導人會議無望在年內舉行。雖然2020年韓國也是主席國，但因為日韓關係惡化和新冠疫情影響未能開會。繼續今年之後，韓國明年將繼續擔任主席國。

日中韓領導人會議力爭由三國每年輪流舉辦，但2019年12月在中國召開之後，重啟尚無眉目。日本外務省幹部表示“完全沒做好開會的協調工作”。

該報道說，圍繞日韓關係，韓國警察廳廳長本月16日登上了竹島（韓國稱獨島）。日本提出強烈抗議，拒絕17日在美國華盛頓舉行的日美韓副外長磋商之後召開聯合記者會等，日韓對立趨於嚴重。若在原被征勞工等的訴訟中扣押的日本企業資產被出售，那麼進一步惡化將無法避免。

首相岸田文雄10月與韓國總統文在寅舉行就任後首次電話會談之際，就原被征勞工和原慰安婦問題，強烈要求韓方採取恰當措施。基本沿襲了前菅義偉政權的對韓外交姿態。外務省幹部指出“日韓關係處於最糟糕的狀態”。該人認為至少在經明年3月韓國總統選舉、文在寅的下一任總統就任之前，情況無望好轉。

就與中國方面，共同社說，日中關係也由於中國公務船駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海和台灣局勢等，處於緊張狀態。中方預計由國務院總理李克強出席會議。李克強在新冠疫情擴大後避免出國訪問，或許會對參加面對面會議慎重行事。