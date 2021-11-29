埃爾多安：無視里拉崩跌堅持寬鬆貨幣政策

土耳其總統埃爾多安11月29日重申“高利率引發高通膨”的非典型貨幣政策觀點，表示自己“有讀過經濟學”、“絕對不會讓步”。里拉彙價上周已因其類似論調而崩跌、迭創新低。

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自詡“利率敵人”的埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）向來抱持“高利率引發高通膨”的非典型貨幣政策觀點，大部分經濟學家和各國央行持相反看法。他過去曾因認為巿場借貸成本過高，多次訓斥央行。

土耳其新聞網站Duvar報導，結束對土庫曼斯坦訪問從阿什加巴特（Ashgabat）返回土耳其的埃爾多安，29日在專機上告訴隨行記者，他讀過經濟學，反高利率立場堅定不移。

埃爾多安說：“通膨是果，高利率是因。” “我自從掌權以來就一直在捍衛這個理論，而且會繼續這樣做。塔伊普．埃爾多安沒有‘髮夾彎’。我有讀過經濟學，而且對於一些價值鏈（的理解）自有定見，高利率是因，不是果，通膨才是果。”

土耳其通膨率已接近20%，央行卻逆勢大砍利率而挨轟。埃爾多安22日為貨幣政策辯護，強調緊縮不能抗通膨，矢言將會堅守寬鬆政策。里拉兌美元彙價隔天崩跌15%，來到1美元兌13.45里拉，創歷史新低。

里拉兌美元彙價今年已劇幅貶值45%，其中約有一半貶值幅度出現在最近兩週內。

埃爾多安29日還舉美國、歐洲和以色列為例，試圖支持自己的論調說：“從這些國家就可以看到我們論點的正確性。”

他說：“我從來沒有主張升息，也絕對不會這麽做。儘管有人不以為然，塔伊普．埃爾多安維持相同觀點，在這件事情上我絕對不會讓步。”

在訪問中，埃爾多安還聲稱，通膨將會在大選之前降下來。土耳其定2023年舉行總統和國會大選。

埃爾多安表示，為達成經濟獨立，執政的正義發展黨（AKP）已經投入奮戰，此舉引發了以土耳其經濟為目標的“攻擊”。

“我們將會繼續致力達成自身目標，唱衰的人和殖民主義經濟學家的論調不值一顧。”他說：“我們將會馬到成功。”