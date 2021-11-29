外媒：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

據路透社報道稱，美國、英國等7個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。路透社引述知悉潛艦國造計畫的消息人士說，各國政府都已提供出售關鍵零組件給台灣所需的出口許可。

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據中央社今天引述路透社報道，美國、英國等7個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。

根據路透社的調查披露，台灣潛艦國造計畫已從至少7國手中取得技術、零件與人力援助，未來潛艦將部署在離中國較遠的台灣東部深海，在戰時保護台灣港口，並有能力重創任何來自中國的攻擊行動。

路透社引述消息人士說，英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將麥吉（Commodore Ian McGhie）是潛艦計畫人員招募工作的關鍵人物。他協助一家設在直布羅陀的公司招募工程師，其中包括皇家海軍退役人員。

此外，台北也聘請到來自至少澳大利亞、韓國、印度、西班牙、加拿大等5國的工程師、技師人員與海軍退役軍官。他們以高雄港為基地，向台灣海軍與負責打造潛艦的台灣國際造船股份有限公司（CSBC）提供潛艦打造的專業建議。

據中央社說，台灣國際造船股份有限公司在路透社詢問時不願發表評論，台灣國防部則說，潛艦國造的各項挑戰已經“排除”，工作正“依計畫進行中”。