美國首席東亞事務外交官抵達雅加達

美國負責東亞事務的首席外交官當地時間11月29日抵達印度尼西亞首都雅加達，開始了他為期大約一個星期的東南亞地區四國之行。另外三個國家是馬來西亞、新加坡和泰國。東南亞是美國抗衡中國影響力的一個關鍵地區。

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負責東亞事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)發出推文說，“很高興這個星期訪問雅加達，強化美國與印度尼西亞的戰略夥伴關係，並增強東盟在地區事務治理和地區穩定當中的角色。

在他出訪之前，美國總統拜登已表示要加強美國與東南亞的接觸。

美國國務院的一份聲明說，康達將在這次訪問中“重申美國的合作承諾……應對最嚴峻的全球和地區挑戰”，並強調美國支持“印太基於規則的秩序”。這種表述暗指中國在該地區越來越強勢的活動，華盛頓一再譴責北京“脅迫”近鄰。

聲明說，康達將討論人權方面的“挑戰”，尋求加強在氣候變化方面的合作，並討論如何向緬甸軍政府施壓，以制止暴力並排除人道救援的阻礙；他還將討論如何加強經濟關係以及如何走出新冠病毒大流行病並“重建得更美好”。

東盟消息人士們說，美國正安排拜登明年一月在華盛頓主持與東盟領導人聚集一堂的面對面峰會。據信，康達此行目的之一是為美國-東盟領導人峰會鋪路，但美國方面還沒有證實這個消息。

上個月，拜登與東南亞國家聯盟的領導人一道舉行了一次視頻峰會，這是華盛頓四年來首次在最高層級參與東盟活動。

拜登誓言將與東盟共同捍衛海上自由和民主。他還表示，華盛頓將開始對話，探討一個地區經濟框架。一些批評人士曾說，在前總統特朗普讓美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)後，拜登的亞洲戰略缺乏經濟層面。

路透社說，一位亞洲外交官說，東南亞地區國家仍在觀望拜登方案的細節，並且認識到拜登對重建國內經濟實力的專註是一個制約因素。

奧巴馬政府時期曾任負責東亞事務的助理國務卿丹尼爾·拉塞爾(Daniel Russel)對路透社說，對東盟國家來說，一個關鍵問題是，對該地區來說，“美國是否真的有一個可行的經濟戰略”。

康達此行不包括東盟新任輪值主席國柬埔寨。柬埔寨與中國的關係越來越密切。

就在本月早些時候，美國宣布對兩名涉嫌腐敗的柬埔寨高級軍事將領進行制裁。與此同時，華盛頓還發布商業警示，告誡目前在柬埔寨或正考慮在柬埔寨經營的美國企業注意與涉及腐敗商業行為、犯罪活動和侵犯人權的實體的接觸。金邊方面做出了憤怒反應。美國的制裁與中國在具有戰略意義的雲朗海軍基地周邊的開發項目有關。

那位亞洲外交官和拉塞爾都對路透社表示，預計康達很快還會訪問其他東盟國家。