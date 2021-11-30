緬甸軍政權延後宣判昂山素季

緬甸軍政府掌管的法院原訂今天要就被軍事政變推下台的領袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）煽動叛亂一指控罪行做出判決，不過據知情人士指出，軍方已將判決延後至12月6日再行宣布。

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據法新社今天報道稱，緬甸軍方將領今年2月1日凌晨發動政變，推翻諾貝爾和平獎得主昂山素季的民選文人政府，終結這個東南亞國家短暫的民主政治，昂山素季便遭到拘押至今。

按緬甸軍方所預告，遭罷黜的緬甸領導人昂山素季預計今天要在遭控煽動叛亂的審判中聽取判決，這會是昂山素季諸多軍政府法庭官司中的首場判決，這些官司恐讓昂山素季面臨數十年的牢獄之災。

昂山素季被控煽動反軍方。如果罪名成立，恐面臨3年徒刑，不過分析人士認為，昂山素季不太可能今天就入獄服刑。法庭反而可能會延後判決，或將任何刑期減為居家監禁，好讓這位仍然備受愛戴的領袖繼續消失在大家的視線內，以便軍政府繼續鞏固大權。

據軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）近日告訴法新社，昂山素季的審判在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）特別法庭舉行，記者被禁止出席旁聽。昂山素季的律師近日也被禁止對媒體發言。

「全國民主聯盟」其他高級別成員的判決近幾周內已陸續出爐，軍政府祭出嚴厲判決毫不手軟。

克倫邦（Karen State）一名前首長本月稍早遭判刑75年；昂山素季一名親信幕僚則遭判20年。

法新社說，根據緬甸觀察組織數據，在軍政府鎮壓異議人士的行動中，有超過1200人喪生，上萬人遭逮捕。