印度軍方直升機墜毀：多位高官身亡

印度空軍表示，一架載有國防參謀長比平-拉瓦特和其他13人的軍用直升機今天在泰米爾納德邦起飛後不久墜毀。13人已經死亡，一名男性倖存者因嚴重燒傷正在接受治療。比平-拉瓦特將軍的情況尚不清楚。

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據印度媒體今天報道稱，印度國防參謀長拉瓦特將軍乘坐的軍用直升機墜毀導致13人死亡。拉瓦特將軍的妻子、他的國防助理、安全突擊隊和數名空軍人員也在飛機上。

印度軍方一架俄制米-17 V5直升機今天在泰米爾納德邦庫諾爾附近發生事故，印度官方已下令進行調查，以確定事故原因。

拉瓦特將軍今天早些時候曾從德里乘坐飛機前往哥印拜陀的蘇魯爾。墜機發生在俄制米-17 V5直升機從蘇盧爾的空軍基地起飛不久就要抵達目的地時。消息說，當時直升機當時已經開始下降，並應在10分鐘後降落。

據法新社說，它在離最近的公路約10公里處墜落，迫使急救人員徒步前往事故現場。

今天下午當地12點20分左右首次報告了墜機事件。消息說，拉瓦特將軍乘坐通常被認為非常安全的空軍直升機，墜機事件令專家震驚

該報道稱，63歲的拉瓦特將軍於2019年1月擔任印度首任國防參謀長。設立該職位的目的是整合陸軍、海軍和空軍這三個軍種。