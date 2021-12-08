日本民間首例 億萬富豪8日上太空

日本46歲億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）12月8日搭乘俄羅斯的太空船，前往國際空間站（ISS），成為首位日本籍民間訪客。

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根據“Space”網站報導，前澤友作7日在俄羅斯租用的哈薩克拜科努爾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）舉行行前記者會，表示他將與助理平野洋三（Yozo Hirano）於格林威治標準時間8日上午7點38分出發，預計在國際空間站停留12天，20日返航。

前澤友作還透露，將會在國際空間站的生活拍攝成影片，上傳至個人油管頻道。

報導指，太空船將由俄羅斯太空人米塞金（Alexander Misurkin）操作，是俄羅斯10年來送出的第一批太空旅客。

美國國家航空暨太空總署（NASA）將於格林威治標準時間8日上午7點開始直播升空過程。