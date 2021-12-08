日億萬富豪上太空

日本民間首例 億萬富豪8日上太空

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Un milliardaire japonais est arrivé mercredi à bord de la Station spatiale internationale (ISS) après avoir voyagé avec une capsule russe, une mission qui marque le retour de Moscou dans le tourisme
Un milliardaire japonais est arrivé mercredi à bord de la Station spatiale internationale (ISS) après avoir voyagé avec une capsule russe, une mission qui marque le retour de Moscou dans le tourisme © AFP
作者： 法廣
2 分鐘

日本46歲億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）12月8日搭乘俄羅斯的太空船，前往國際空間站（ISS），成為首位日本籍民間訪客。

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根據“Space”網站報導，前澤友作7日在俄羅斯租用的哈薩克拜科努爾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）舉行行前記者會，表示他將與助理平野洋三（Yozo Hirano）於格林威治標準時間8日上午7點38分出發，預計在國際空間站停留12天，20日返航。

 

前澤友作還透露，將會在國際空間站的生活拍攝成影片，上傳至個人油管頻道。

報導指，太空船將由俄羅斯太空人米塞金（Alexander Misurkin）操作，是俄羅斯10年來送出的第一批太空旅客。

美國國家航空暨太空總署（NASA）將於格林威治標準時間8日上午7點開始直播升空過程。

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