日本據報將不派高官出席北京冬奧會 月內作出正式決定

日本《讀賣新聞》12月11日引述多名消息人士報導，日本政府正考慮做出調整不派內閣官員出席北京冬奧會，加入美國等國採取的“外交抵制”。日方將在本月內作出正式決定，日本運動員則會如期出發。

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報導援引多名政府和執政的自民黨的消息人士的話稱，日本政府至今已跟七國集團（G7）其他成員共同表態，對中國新疆維吾爾自治區及香港等人權問題感到憂慮。日本首相岸田文雄已經明確了他強調人權的立場，政府內部越來越多意見認為，在中國未改善人權的情況下，派遣政府高層官員出席北京冬奧將很困難。至於選手代表團不受影響，將依原訂計畫派遣。

岸田文雄此前已表達希望儘快赴美與美國總統拜登面對面會談，目前正跟美方協調日程，岸田屆時可能借會談向拜登傳達日本政府對北京冬奧的因應方針。據日本放送協會（NHK）報導，基於美英澳等相繼表態不派遣政府相關人士參加北京冬奧，日本政府也就不派遣部長級官員前往為方向進行協調，預計最快今年底前將決定最後因應方案。

《讀賣新聞》稱，日本政府原本計畫派體育廳長官室伏廣治出席冬奧，目前預計將會出席的只有與奧運會相關的人員，包括前東京奧組委主席橋本聖子。據《日本時報》引述消息人士稱，日本奧委會主席山下泰裕將會出席。此前，日本政府發言人曾於周五表示，尚未決定是否計畫派官員出席北京冬奧。

據共同社10日報導，日本自民黨的參院幹事長世耕弘成當天在記者會上，就不向北京冬奧會派遣政府代表的“外交抵制”相關舉措要求政府早做決定。他指出，七國集團的步調逐漸一致，“日本也在儘可能早的時點做出判斷就行。”

日本最大在野黨立憲民主黨黨首泉健太在記者會上提出要求稱，“希望以‘也有可能實施外交抵制’的態度展開討論”。他稱，“中國侵犯人權的情況如何？希望（日本政府）與已決定外交抵制的各國相互聯繫。”