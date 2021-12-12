美日外長首次當面會談：推動實現自由開放的印度-太平洋

美國國務卿布林肯12月11日在英國出席七國集團外長會議期間，與日本外務大臣林芳正舉行了約25分鐘的會談。這是林芳正11月就任日本外相以來的首次外訪，也是首次與布林肯舉行線下會談。據日本外務省介紹，雙方一致同意與東盟（ASEAN）和印度等夥伴合作，以實現“自由開放的印度-太平洋”。

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布林肯在會議開始前向林芳正和媒體表示，“我們有很多東西要討論，而且是關於各種各樣的事情，但我只是特別高興有機會，並更詳細地討論我們已經在與七國集團（會議上）討論的許多問題，以及日本和美國正在如此緊密合作的地方。 因此，我們有很多要談的，但主要是這是一個偉大的機會，終於可以當面交流了。所以很高興見到你。”

林芳正說，“能夠第一次見到你本人，並且能夠在利物浦--披頭士樂隊的故鄉見到你，我感到非常欣慰。正如你提到的，我們有很多東西要討論，我期待着深化我們今天需要討論的許多話題。 ”

會後，日本外務省通過聲明表示，“兩國外長就中國、朝鮮等地區情況交換了意見。兩國外長一致認為，鑒於地區安全環境日益嚴峻，加強日美同盟的威懾和應對能力至關重要，日美將繼續密切合作。他們還一致認為，日本、美國和韓國之間的合作很重要。”

日方聲明指，“林芳正歡迎拜登總統對印太地區的承諾，包括出席東亞峰會和亞太經合組織以及布林肯國務卿訪問東南亞。在此基礎上，兩國外長確認將繼續深化與東盟及澳大利亞、印度等其他志同道合的國家合作，以實現‘自由開放的印度-太平洋’。”

日方稱，“兩國外長確認將協調儘快舉行日美安全保障磋商委員會（2+2）會議。在‘2+2’會場上，雙方同意深入討論印太地區面臨的問題以及如何處理這些問題。此外，兩國外長同意加快日美最終協調，完成駐日美軍費用負擔談判。”

美國國務院的聲明指，兩國外長“重申美日聯盟對促進印太地區的和平、安全和繁榮的極端重要性。他們討論了一系列區域和全球優先事項，包括東盟在解決這些問題中的中心地位的重要性。布林肯國務卿還轉達了美日韓合作對於維護一個自由、開放、相互聯繫、繁榮、有活力和安全的印太地區的價值。”

布林肯會後通過推特表示，“很高興今天與林外長會面，重申美日聯盟對促進印太地區和平、安全和繁榮的重要性。我們期待着深化我們在新冠疫情、氣候危機和許多其他優先問題上的合作。”