安倍稱美日台團結爭民主：香港幾乎沒有民主空間，台灣更形重要

日本前首相安倍晉三半月內三度發表支持台灣言論，他透過視頻在「2021台美日三邊印太安全對話」發表講話時更提出一個現實觀點，指美日台的共同重要議題就是堅持自由民主，若台灣民主面臨威脅，日本亦將面對嚴峻的挑戰，「當香港幾乎沒有民主空間時，台灣(在全球宣揚民主方面)更形重要」。

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安倍晉三月初發表挺台言論後受到中國外交部大肆抨擊，但他昨(14日)在以「繪製新世代民主議程路線圖」為題的「對話」上繼續發表支持台灣的言論，並以「國家」稱呼台灣及把台灣與國家相提並論。他以英文發言指出，「已逝的台灣前總統李登輝在1996年成為台灣首任直選總統，象徵民主開始在這個國家萌芽」；其後，當談到民主必須要大家保衛、抗爭、強化及賦予新生命，他認為，在這方面，「很少國家比台灣更能體現這現實」。

中國一直強調，台灣是中國不可分割的一部分，行文時稱台灣是一個地方。當其他政府，甚至是商業機構把台灣列為國家時，中國會提出抗議或要求對方修改。

安倍又說，台、美、日的共同重要議題是為下一代堅守自由、人權、法治，以及民主的信念，而台灣更須擔起一名領袖的角色，在全球宣揚對民主的信心，「當香港幾乎沒有民主空間時，台灣這樣做，更加顯得重要」。

安倍續稱，台灣及民主面臨威脅，對所有人來說都是嚴峻的挑戰，尤其是日本，故此，日本須強化自身的國家安全能力，而台、美、日三方應在所有領域提升合作，包括網絡及外層空間，思考共享知識與科技的更有效方法。

他又表示，如果由像中國般龐大的經濟體，採取軍事冒進行動，可以說是一種自殺式行為，「我們必須敦促他們不要追求擴張領土，不要挑釁和不時霸凌鄰居」。他重申，台灣有資格成為CPTPP成員，美、日及其他志同道合的國家，應努力協助台灣加入國際組織，包括世界衛生組織。他總結，更驕傲的台灣，將成為共同價值的強勁防衛者，這不僅符合日本和美國的最佳利益，也是世界的最佳利益。

台灣總統蔡英文發言時回應，指台美日關係緊密，深化經濟夥伴關係是優先要務，台灣將與美國、日本及其他理念相近夥伴一起合作，重組供應鏈並生產高科技產品，以促進區域和全球經濟復蘇。

安倍晉三今次是半月內第三次挺台，他在本月1日以視像方式參與台灣一場論壇時表明，「台灣有事，日本也有事」；他一周後接受日本傳媒訪問時解釋，所謂「台灣有事」，除武力侵台之外，還包括大規模網絡攻擊、削弱台灣民眾的戰鬥意志、引發台灣內部混亂等模式。及至前日（13日），他在BS日本電視台表示，台灣出現突發事態，就是日本出現突發事態，而當美國軍艦遭攻擊時，日本可能行使集體自衛權。

中國外交部長助理華春瑩在安倍第一次挺台時，召喚日本駐華大使垂秀夫提出

嚴正干涉，指安倍的言論粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，「悍然為『台獨』勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則」，中國堅決反對。