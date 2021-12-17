日本外務省將新設台灣問題企畫官一職

自東京方面消息，日本外務省在12月17日召開的自民黨外交小組等會議上提出，2022年度將在亞洲大洋洲局中國･蒙古第一課新設負責台灣問題的企畫官一職。

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據共同社報導，因台灣局勢緊張，相關的工作量增加，日本外務省將強化人員安排。組長佐藤正久在會後向媒體透露了上述消息。新設的企畫官除了台灣海峽局勢外，還將負責收集歐美各國與台灣之間日趨活躍的高官和議員往來等信息。報導稱，中國海警船駛入釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近日中爭議海域等海洋問題也在其職責範圍內。

佐藤正久告訴媒體說，“在國家安全、外交、經濟安全等領域，與台灣相關的工作正在增加。這是重要的一步。”此外，日本外務省還表示正在就2022年度預算案中增加對發展中國家的政府開發援助（ODA）一事進行最終調整。

據日本放送協會（NHK）周五報導，日本外務大臣林芳正在記者會上說，“隨着我們在中國海洋問題上的工作顯著增加，我們將能夠以靈活的方式收集和分析信息，制定政策並向世界傳達。在加強外交部結構的同時，我們還將與美國和其他分享我們普遍價值觀的國家合作，對中國提出主張並呼籲採取負責任的行動。同時，我們將繼續就共同問題進行對話和合作。”