美參院批准前奧巴馬白宮幕僚長伊曼紐爾為新任美駐日大使

美國國會參議院12月18日通過了由拜登總統提名的前芝加哥市長、曾擔任奧巴馬政府時期白宮幕僚長的拉姆·伊曼紐爾(Rahm Emanuel)出任駐日本大使的任命。

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美國會參議院在當地時間周六凌晨以48票贊成、21票反對的票數，通過任命伊曼紐爾為新任駐日本大使，3名民主黨參議員對他的提名投下了反對票。美國駐日大使這一重要職務，已空缺兩年多時間，期間一直由駐東京的職業外交官代辦。

伊曼紐爾1959年出生於芝加哥，早前曾擔任美國國會眾議員。他後來還出任過奧巴馬首個總統任期的白宮幕僚長。2010年，伊曼紐爾辭職競選芝加哥市長，並在2011年至2019年連任兩屆。拜登任命伊曼紐爾出任美國駐日大使的提名，因後者對2014年芝加哥警官殺害黑人少年拉昆·麥克唐納（Laquan McDonald）事件的處理而受到抨擊。

當時由伊曼紐爾領導的芝加哥政府在等待一年多才公布該事件的警方錄像。因此對他的大使任命也在民主黨參議員中引發爭議。但伊曼紐爾贏得了上一任美國駐日大使，來自田納西州的共和黨籍參議員比爾·哈格蒂(Bill Hagerty)和參議員外交關係委員會副主席、共和黨人吉姆·里施(Jim Risch)的支持。

里施曾表示，預計伊曼紐爾會反對拜登政府內部的一項提議，即宣布美國永遠不會首先發動核攻擊，只會使用核武器進行報復。里施認為，這樣的政策轉變“將背叛我們與日本的同盟”，而日本是“我們與中國的戰略競爭中的最大資產”。據了解，部分日本及歐洲盟國人士對媒體報導美國或宣布不首先使用核武器的保證有所疑慮。日本是唯一遭受過核武攻擊的國家。

伊曼紐爾曾於今年10月在美國會參議院確認聽證會上表示，未來3年與東京的工作將對美國在印太地區的存在產生重大影響，而且是將持續未來幾十年的影響。伊曼紐爾當時向參議員們表示，“我們在未來3年中與日本建立的夥伴關係將決定美國未來30年的姿態。”他說，“我們面臨的挑戰和機遇強調了加強我們與我們最親密的盟友--日本的聯繫的必要性。”

伊曼紐爾說，“60多年來，美國和日本之間的夥伴關係一直是自由和開放的印太地區和平與繁榮的基石，我們的聯盟推進了我們的共同利益和共同價值觀。”伊曼紐爾稱，“中國的目標是通過分裂來征服，美國的戰略是通過團結實現安全。這種地區團結是建立在美日聯盟的肩膀上的。”

伊曼紐爾說，“在我們的外交政策中，在美國的外交政策中，我們正處於一個關鍵時刻。”值得一提的是，白宮15日表示，拜登提名前總統肯尼迪的女兒卡羅琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）擔任美國駐澳大利亞大使。現年64歲的卡羅琳·肯尼迪曾於2013年至2017年在奧巴馬政府下擔任美國駐日本大使。肯尼迪也是第一位美國駐日本女大使。