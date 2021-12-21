美前印太司令：仍擔憂6年內出現台灣突發事態

自華盛頓方面消息，美國印太司令部前司令菲利普・戴維森（Philip S. Davidson）12月20日在接受日本共同社採訪中表示，他現在依然“擔憂”6年以內會出現台灣突發事態。當時仍在任上的戴維森今年3月在美國國會參議院軍事委員會聽證會作證時，首次公開做出了這一表態，引發廣泛關注。

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戴維森在2018年5月至2021年4月期間擔任美國印太司令部司令（前稱太平洋司令部），他在卸任後作為海軍上將退役。戴維森今年3月在即將退役前參加了美國國會參議院軍事委員會的聽證會。他提出，擔心中國正在加速實施其取代美國，及美國在基於規則的國際秩序中所發揮的領導作用這個“野心勃勃的計畫”。

戴維森說，“他們早就說希望在2050年前做到這一點，我擔心他們把那項目標移得更近了。”戴維森說，“在這之前，台灣顯然是他們的野心之一。我認為這種威脅將在這10年，實際上是在未來6年。”戴維斯的這一發言隨後引發了廣泛關注。

戴維森在周一接受共同社的採訪中指出，台灣突發事態不僅是中國人民解放軍發起軍事進攻，而且也可能是導彈齊發和封鎖海峽等。他提出，解放軍的訓練和演習設想的是“在台灣發生的劇本”，把防止美國介入作為了目的。

關於台灣突發事態，戴維森表示，今後6年“對於美國、台灣、日本以及整個東亞而言都是令人擔憂的時期。我現在也這麼認為”。他提及包括火箭軍在內，解放軍的能力提升了。

對於美軍探討的沿聯結沖繩、台灣和菲律賓的“第一島鏈”部署導彈，戴維森評價說，為了防備危機，美國擁有單獨部署能力“很重要”。對於在日本國內部署導彈的問題，他回答說，“這是日本政府判斷的事項”。

報導稱，中國在南海以及釣魚島（日本稱尖閣諸島）所在的東海也加強了攻勢。戴維森稱，有必要讓中國認識到對地區施壓將付出“巨大代價”。

戴維森表示，考慮到朝鮮、中國和俄羅斯，美軍在駐日美軍專用設施集中的沖繩進行部署，對東亞安全局勢而言“非常重要”。