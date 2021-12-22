奧密克戎 Omicron變異株蔓延多國，新加坡也出現越來越多確診案例，為了減少與境外移入案例的接觸，新加坡衛生部表示，將限縮“疫苗接種者旅遊通道”入境旅客的人數，暫停銷售12月23日至2022年1月20日期間入境新加坡的“疫苗接種者旅遊通道”航班機票及巴士車票。已購票的旅客不受影響。

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新加坡衛生部發布新聞稿表示，奧密克戎在許多國家現蹤，新加坡也出現越來越多境外移入案例，在加強檢測下，至今發現了65起境外移入案例。奧密克戎在社區傳播也是時間早晚的問題。

新加坡衛生部表示，明年1月20日之後，也將暫時調降“疫苗接種者旅遊通道”入境旅客的人數上限及機票、巴士車票數量。

按規定，“疫苗接種者旅遊通道”旅客入境新加坡，除了抵境時需要接受檢測，第2、4、5、6天需自行在家快篩，第3天及第7天必須到快篩中心在專人監督下采檢。

新加坡衛生部說，除了第3天及第7天，旅客必須在快篩取得陰性結果後才能外出，否則將違反傳染病法令規定。旅客入境後7天也應減少社交活動、避免餐廳內用或到健身房運動及人潮擁擠場所等。

新加坡交通部民航局表示，自2022年1月21日起，入境新加坡的“疫苗接種者旅遊通道”航班機票數量將減半。

此外，奧密克戎來勢洶洶之際，新加坡民航局進一步加強防疫措施，包括要求所有機場前線人員接受為期7天的PCR定期檢測，工作風險較高者還需額外接受一次快篩。新加坡機組人員也需要接受為期7天的PCR定期檢測，且第3天還要在僱主監督下，進行抗原快速檢測。