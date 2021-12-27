中日防長視頻通話 日防相：台海和平穩定對日本安全極為重要

中國國務委員兼國防部長魏鳳和12月27日與日本防衛大臣岸信夫視頻通話。中國國防部表示，魏風和此次是應約同岸信夫通話，日本防衛省則介紹二人當天的通話進行了約2個小時。

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據中國國防部新聞局官方微博“國防部發布”發表的聲明介紹，“魏鳳和說，中日互為重要近鄰和合作夥伴，友好交往歷史源遠流長。明年是中日邦交正常化50周年，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，提升戰略互信，妥處矛盾分歧，實現合作共贏。在東海和釣魚島問題上，中國將堅定維護領土主權和海洋權益，雙方應着眼兩國關係大局，努力維護東海局勢穩定。在歷史問題上，日方必須正視歷史、以史為鑒，這才是正確態度和明智選擇。中日防務部門應加強高層交往和務實合作，進一步拓展海空聯絡機制內容，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作水平。魏鳳和還就亞太地區形勢、台灣、南海等問題闡明中方原則立場。”

日本防衛省發表的聲明說，“兩位部長就日中關係和地區局勢交換了意見。關於東海局勢，包括尖閣列島（中國稱釣魚島）周邊水域，岸信夫大臣表示，日本反對以脅迫手段單方面改變現狀的企圖，日本對這種行動表示嚴重關切，同時指出了諸如中國人民解放軍和中國海警局船隻活動等個別事件。岸信夫大臣強烈呼籲自我剋制。”日方聲明續稱，“岸信夫大臣還提到了台灣局勢，並表示台灣海峽的和平與穩定對日本的安全以及國際社會的穩定極為重要。日本將繼續密切關注相關事態發展。”

日方聲明稱，“此外，岸信夫大臣表示，日本強烈反對任何以脅迫手段改變現狀的單邊企圖，以及任何加劇南中國海問題緊張局勢的活動。岸信夫大臣還對今年2月實施的 《中國海警法》表示嚴重關切。此外，岸信夫大臣對中國不透明的國防預算增長以及軍事力量的現代化和加強表示強烈關注。”

日方聲明稱，“兩位部長確認了在日本和中國防務部門之間及時建立一條熱線，以提高海上和空中通信機制的有效性的重要性。兩位部長還同意在他們強有力的領導下於2022年底前開始運行該熱線的目標。”

岸信夫周一在推特上寫道，“第二屆日中國防部長視頻會議召開。我與中國國防部長魏鳳和先生進行了兩個小時的會談，我們交換了我們的意見和關切。我直接向他轉達了我們對海上巡邏艇活動和基於武力改變現狀的單方面企圖的反對，以及包括日本在內的國際社會的極其嚴重的關切，並敦促他保持強烈的剋制。”

岸信夫稱，“‘台灣海峽的和平與穩定’對日本的安全和國際社會的穩定至關重要，中國的軍事活動已成為該地區和包括日本在內的國際社會的強烈安全關切，中國需要準確了解這些關切。我們作為同行，強烈呼籲必須負責任地採取行動。”岸信夫稱，“我們對中國有很多關切，我們需要與他們公開溝通。我們需要對他們說我們需要說的話。”