韓國防部：對前駐韓美軍司令涉華言論深感意外

自首爾方面消息，韓國國防部發言人夫勝粲12月27日在例行記者會上就前駐韓美軍司令羅伯特·艾布拉姆斯（Robert B. Abrams）本周在受訪時提到“韓美作戰計畫應涵蓋應對中國方案”的發言表示，韓國國防部對該表述感到十分意外，不對此個人觀點進行評論。

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已從美軍退役的艾布拉姆斯本周接受了美國之音韓語部節目的採訪。艾布拉姆斯就朝鮮近來所進行的導彈試射、武器發展對韓美盟軍構成的威脅，是否應恢復韓美聯合演習和有關戰事指揮權的過度等問題予以回答。他在回答主持人第一個問題前刻意強調自己已從美軍退役，在採訪中是以個人名義回答提問。

就朝鮮試射的中短程導彈對韓美軍隊構成的威脅程度提問，艾布拉姆斯認為，朝方進行的導彈試射其本身並不構成“嚴重的威脅”。他稱，儘管有人將朝方此舉叫做“挑釁行為”，但他在擔任駐韓美軍司令的兩年半中從未因朝鮮試射導彈而感到受到挑釁。艾布拉姆斯強調，但朝鮮持續發展固體燃料的彈道導彈對韓國、駐韓美軍和日本構成了“一項嚴重威脅”。因為固體燃料的彈道導彈藏匿性更強，更具準確性，運載能力更強並能運送核武器。

艾布拉姆斯稱，與朝鮮進行的導彈試射相比，這些固體燃料的彈道導彈本身才是“嚴重的威脅”。韓美兩國防長在本月2日舉行的年度例行安保會議（SCM）上商定更新作戰計畫，以應對朝鮮核武器和導彈能力升級，並批准了新版戰略規畫指南（SPG）。對此，主持人問，“為何在這一時間達成協議，為什麼是現在？”

艾布拉姆斯稱，當下保衛韓國依據的計畫版本是根據2010年第42屆韓美安保協議會時批準的戰略規畫指南，至今已有11年的時間。艾布拉姆斯稱，他2018年11月到任駐韓美軍司令時對手頭上的作戰計畫進行了詳細審查，並於2019年3月作為司令領導了首次軍演後意識到需要一個新的作戰計畫，以應對自2010年後新出現的所有變化。艾布拉姆斯稱，他於2019年夏天提出了更新戰略規畫的要求，但隨後並未得到韓國國防官員的支持。

艾布拉姆斯稱，因此他判斷，美韓防長今次批准新版戰略規畫指南是美國防長奧斯汀與韓國防長大力溝通的結果，且早該這樣做了。隨後就當下版本的戰略規畫指南是否滿足需求的問題，艾布拉姆斯對朝鮮自2010年發展的新的導彈和武器能力加以總結。此外，他提出，中國人民解放軍自2010年來“顯著增加”了對和圍繞朝鮮半島的存在。他稱，“這不是個秘密”。

艾布拉姆斯稱，在過去的3年裡，中國違反韓國防空識別區的行為以及中國漁船在韓國附近海域沿北方界限“非法捕魚”的行為增加了300%。艾布拉姆斯稱，“因此，這些都是在作戰計畫中必須考慮的事情的跡象，而目前的戰略規畫指南並不包含這些內容。”

據韓聯社周一報導，夫勝粲對此表示，在韓美安保會議取得最佳成果的時期，不理解艾布拉姆斯此番言論的意圖何在。韓美在會上批準的戰略規畫指南旨在應對朝鮮日益增長的核導威脅。