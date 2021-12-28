日澳據報將於明年1月簽署《互惠准入協定》

據日本《讀賣新聞》12月27日報導，日本和澳大利亞政府正就明年1月簽署《互惠准入協定》（RAA）進行最後協調。該協定將建立日本和澳大利亞軍事人員互訪、開展訓練和聯合行動的法律框架，大幅簡化相關手續。兩國一旦簽署協議，澳大利亞將成為繼美國之後第二個與日本締結類似協定的國家，將進一步加強這兩個同為美國盟友國家之間的軍事合作。

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報導引述多名政府官員的話稱，與以美軍長期駐留日本為前提的《日美部隊地位協定》不同，這是第一次以聯合訓練為前提締結《互惠准入協定》。如果日本首相岸田文雄對澳大利亞的訪問計畫在明年1月得以實現，他將與澳大利亞總理莫里森共同簽署該協定。不過，如果岸田訪澳的計畫因新冠疫情而推遲，該協定將由日本駐澳大使代理簽署。

日澳兩國關於《互惠准入協定》的談判於2014年7月開始，但出於對日本死刑制度的擔憂，澳大利亞方面一直對簽署協定存有保留。

報導稱，兩國政府正在加速談判，以共同應對中國向東海和南海擴張的威脅。協定還對在日本犯罪的澳大利亞軍事人員的刑事訴訟程序進行了安排，使他們在執行公務（如訓練）時不受日本的管轄，而在不執行公務時則受日本法律管轄。

據悉，為了使協定生效，日澳需要在各自國內立法。 日本政府正計畫向將於明年1月召開的國會會議提交一項法案。

日本海上自衛隊今年秋天首次對澳洲軍艦艇提供了“武器等防護”，它規定可使用武器來保護外國艦艇和飛機。澳大利亞是繼美國之後的第二個被自衛隊提供“武器等防護”的國家。日澳《互惠准入協定》簽訂後，日美澳三國的共同訓練將更容易在日本國內開展。日本還在與英國就簽署《互惠准入協定》進行洽談，法國也表現出相同的意願。