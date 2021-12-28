菲律賓向韓企定購兩艘軍艦 價值5.56億美元

菲律賓國防部長德爾芬·洛倫紮納(Delfin Lorenzana)12月28日簽署了為菲律賓海軍從韓國現代重工集團(HHI) 訂購兩艘新的輕型護衛艦的協議。韓國現代重工同意根據菲律賓的要求在2026年之前為其建造並交付兩艘3200噸級的輕型護衛艦。這並非該集團首次與菲律賓簽署軍購合同。

廣告 繼續瀏覽後續

洛倫紮納周二通過臉書表示，“今天，我簽署了為我們菲律賓海軍購買兩艘具有反艦、反潛和防空作戰能力的全新輕型護衛艦的合同。”他稱，“由於輕型護衛艦將由現代重工（HHI）製造，該公司也建造了我們的‘黎剎’級護衛艦，我們可以保證我們現有海軍平台的通用性和互操作性，以及維護和修理的便利性。”

近幾十年來，菲律賓海軍長期裝備不足，甚至出現了二戰時期的美國軍艦仍在軍中服役的情況。直到2010年，時任菲律賓總統阿基諾三世（Benigno Aquino）執政時期才開始審慎展開海軍現代化。輕型護衛艦和護衛艦屬於小型快速戰艦，主要用於保護其他船隻免受攻擊。

菲律賓於2016年向韓國訂購兩艘排水量為2600噸的導彈護衛艦，共耗資180億菲律賓比索（約合3.6億美元）。這兩艘導彈護衛艦均同樣由韓國現代重工負責建造，其中“何塞·黎剎”號護衛艦為首艦。

考慮到新冠疫情情況，周二雙方的合同簽署儀式通過在線上舉行。來自菲律賓國防部和海軍的代表團以及韓國現代重工的代表參加了此次會議。

韓國現代重工海軍和特種船業務部門的首席運營官在公司聲明中說，“對菲律賓共和國和大韓民國國防工業的合作日益加強感到自豪，公司將繼續作為菲律賓武裝部隊現代化項目的可靠夥伴進行合作。”

據悉，馬尼拉近年來已從澳大利亞購買了兩艘前美國海岸警衛隊的巡邏快艇和三艘登陸艇，以及從日本購買了海岸警衛隊的巡邏艇，以加強其在南中國海的存在。