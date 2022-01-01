日本天皇、皇後及愛子公主參加新年慶祝儀式

2021年12月21日拍攝的照片中，日本天皇、皇後和女兒愛子公主在新年前夕於東京皇宮。

1日，日本天皇出席了在皇宮宮殿舉行的 “新年慶祝儀式”，在那裡，他和雅子皇後接受了皇室和三權之長的拜年。去年12月滿20歲的天皇和皇後的長女愛子也與天皇的弟弟秋筱宮等皇室成員一起出席，並在宮殿“松之間”向天皇、皇後致意。這是20歲舉行成人慶祝儀式後愛子公主首次參加公務。

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“新年慶祝儀式”，在上午10點左右開始。天皇受到了皇族及三權之長的慶賀。天皇在回應眾參兩院議長的祝賀時表示：“在新年來臨之際，祈願人民幸福，國家發展。”之後，天皇也受到了各國駐日本大使們的祝賀。

1日，日本首相岸田文雄也發表了新年賀詞。他在新年賀詞中指出：

自去年10月就任內閣總理大臣以來，我一直帶着緊迫感，竭盡全力並隨機應對瞬息萬變的國內外形勢。最首要的工作就是應對新冠疫情。通過以全球罕見的速度推進疫苗接種，疫情在去年下半年曾一度趨於平穩。

但是，當前我們又面臨著據認為傳染性極強的奧密克戎毒株這一新變異株的威脅。

我們要本着危機管理的真諦，即“做最壞的打算，慎之又慎”，來加以應對。

利用七國集團中最嚴格的入境防疫舉措所贏得的時間，進一步加強“預防、檢查、早期治療”的一系列工作，降低社會整體的新冠疫情風險。

由於新型冠狀病毒的影響，出席“新年慶祝儀式”人數大幅減少，女性皇室也不再佩戴王冠型頭飾，以示節儉，秋筱宮的妻子紀宮由於父親川嶋辰彥去年11月去世，正在服喪中沒有出席。

當天，上皇夫婦也出席了在仙臨時皇居舉行的新年活動。

每年新年的1月2日，都會舉行天皇、皇後及皇族等接受一般民眾進入皇宮拜年的儀式，但是由於新冠的影響，為了避免形成密集人群，已連續兩年沒有舉行。