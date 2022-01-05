印度爆發第3波疫情，沒有把默沙東抗新冠病毒口服藥納入國家治療方案

印度目前正準備因應來勢洶洶的第3波疫情，首都德里及金融重鎮孟買兩個最大城市的確診病例驟增，已再度實施宵禁及其他防疫管制，以遏制疫情擴散。同時，印度高階衛生官員星期三表示，美國默沙東集團生產的抗新冠病毒口服藥有若干“重大安全疑慮”。

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英國廣播公司和中央社報導，印度的新冠病人一個星期的時間暴增6倍。其中1/3病例來自德里及孟買兩個大城市。星期三通報新增5萬8097個確診病例。專家說，這是奧密克戎變異株造成的。

印度國家疫苗接種技術顧問小組主席艾若3日告訴新德里電視台（NDTV），第3波疫情已開始在印度蔓延。

印度已通報超過2000個感染奧密克戎的確診病例，其中馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的省會653例最多，其次是德里的464例。

另據報道，印度高階衛生官員星期三表示，美國默沙東集團生產的抗新冠病毒口服藥有若干“重大安全疑慮”，因此政府未將這款藥品納入國家治療方案。

印度醫學研究委員會主席巴加瓦在記者會上表示，“我們必須記住，這種藥品有重大安全疑慮…所以沒有被納入國家特別小組的治療藥物。”

此外，印度製藥公司“雷迪博士實驗室” 準備從下星期初開始，推出默沙東集團抗新冠口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）的學名藥。