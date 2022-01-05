朝鮮疑發射彈道導彈 日相：加強警戒監視

韓國和日本軍方表示，朝鮮1月5日疑似向東部水域發射了一枚彈道導彈，約飛行10分鐘後落入海中。目前正值朝鮮軍方冬季訓練期間，外界推測，本次發射可能是訓練的一環。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本NHK報導，這是朝鮮今年首次進行武力示威。此前，最近的兩次發射是去年10月19日的新型潛射導彈試射，以及去年9月28日發射的“火星-8”型高超音速導彈。

韓國聯合參謀本部在一份聲明中說，韓國和美國的情報部門正試圖分析有關這次發射的具體參數。

韓國政府上午也以視頻方式，召開約50分鐘的國安常委會緊急會議，討論如何應對。

同時，日本防衛省也密切關注朝鮮的發射，並表示導彈的落點在日本經濟海域（EEZ）之外，海上保安廳表示，目前沒有船隻受損的報告。

朝鮮疑似發射彈道導彈後，日本首相岸田文雄於上午9點左右即抵達首相官邸，比原計畫提前半小時。

岸田表示，他已指示政府採取一切措施加強警戒，為不可預見的情況做好準備，並徹底檢查飛機和船隻的安全，向公眾提供迅速和準確的資訊。

岸田補充說：“自去年以來，朝鮮連續發射彈道導彈，非常令人遺憾。日方將進一步加強警戒監視。”他還表示正在分析飛行物墜落地點等詳情。

2022年1月5日，朝鮮疑似發射彈道導彈後，日本首相岸田文雄在首相官邸回答媒體提問。 (STR/JIJI PRESS/AFP via Getty Images)

1月3日，韓國總統文在寅曾在電視演說中公開呼籲，希望朝鮮能恢復對話。然而兩天後，平壤當局即進行了導彈試射。

拜登政府多次表示，對於“在任何地方和任何時間”恢複核談判抱持開放態度，不設任何前提條件。然而，朝鮮迄今一直不願展開對話，並稱美國的敵意仍未改變。

上周，朝鮮領導人金正恩在勞動黨的全體會議中，提到要提高國防工業的現代化，要加速“戰鬥技術器材開發生產”，並“落實國防工業主體化、現代化、科學化”等。據朝鮮官媒報導，會議中也為包括與韓國在內的對外關係制定了“戰術方向”，但沒有詳細說明。