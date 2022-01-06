日本外相與美國國務卿通電話 要求限制美軍行動

日本外相林芳正6日上午與美國國務卿布林肯通電話，就駐日美軍設施發生新型冠狀病毒集體感染的問題，要求美方採取的感染預防措施里包括美軍士兵的外出限制。 布林肯回應說，“當地人的健康和安全很重要”，並表示他將採取一切可能的措施。

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目前，日本新冠疫情出現爆髮式增長，1月5日，日本新增確診感染病例突破2000例，達2638人，是去年9月26日以來時隔3個多月的最高點。

而在沖繩，一場前所未有的感染浪潮正在席捲而來， 沖繩縣6日宣布，約有980人感染新型冠狀病毒， 首次突破900人，創下歷史新高。

目前美軍駐日基地感染狀況嚴重。美國海軍陸戰隊漢森軍營（金武町等）17日發現新冠集體感染，到28日為止擴大至總計277人，而有關奧米克戎毒株，在漢森工作的9名日本基地員工被確認感染，

28日，沖繩縣首次發現奧米克戎“社區感染”，該縣認為，該基地的感染傳播導致了社區感染。 沖繩縣3日宣布，去年12月15日至1月3日，在沖繩9個美軍基地共確診832人感染新型冠狀病毒，4日為225人，5日為623人， 從12月15日到1月5日，超過1000名美軍人員感染，6日又有162人感染， 來自美軍的奧米克戎毒株已經蔓延到該地區，人們認為奧米克戎毒株的社區感染正在迅速蔓延。

美軍岩國基地（山口縣岩國市）6日宣布，115名基地人員又感染新型冠狀病毒。據該市稱，該基地總共確認了786名感染者。

針對美國海軍陸戰隊駐沖繩基地新冠肺炎疫情的蔓延，日本外相林芳正12月24日在日本外務省記者會上表示，美軍駐日本所有軍事基地自9月以來感染控制有所放鬆，士兵從美國等出境時，沒有進行新冠檢查。

林芳正指出，基於隨後的調查，美軍在日本所有的軍事基地的疫苗接種取得進展，因此自去年9月以來，感染控制措施遲緩，士兵從美國出境時沒有接受新冠檢查。