朝鮮稱發射了高超音速導彈 美國譴責 中國要各方謹言慎行

朝鮮2022年1月6日稱，一天前發射的導彈是一枚高超音速導彈，並取得成功。這是平壤當局第二次稱試射了高超音速導彈。

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官方的朝中社說，星期三發射的導彈飛行了700公里，確認了燃料系統的可靠性，並精準擊中了目標。朝中社稱，連續成功試射高超音速導彈對加快推進武器現代化具有戰略意義。

朝鮮去年首次宣稱在9月28日進行了一次新型高超音速武器的試射。

美軍印太司令部星期三在一份聲明中稱了解朝鮮當天的“彈道導彈發射”，並針對事態發展正在與盟友和夥伴們密切磋商。

美國國務卿布林肯預定星期四與國防部長奧斯汀一道與日本外長和防長舉行2加2會議，討論的議題包括應對朝鮮和中國的挑戰。在朝鮮實施最新一次導彈試驗後，布林肯星期三提前與日本外務大臣林芳正通話。國務院發布的一份新聞稿說，布林肯在通話中譴責了朝鮮發射彈道導彈，並強調美國對保衛日本的堅定承諾。

根據聯合國安理會通過的多項決議案，朝鮮不得進行任何彈道導彈活動，包括短程或遠程導彈試射。

中國外交部發言人汪文斌星期三在記者會上被問到朝鮮再射導彈時沒有批評平壤。他說，注意到有關導彈試射的報道，在當前形勢下“有關各方都應着眼大局，謹言慎行，堅持對話協商的正確方向，共同致力於推進半島問題政治解決進程。”