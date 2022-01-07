哈薩克斯坦示威危機持續 總統授權無預警開槍 習近平致口信

中國國家主席習近平周五向哈薩克斯坦總統托卡耶夫致口信稱，堅決反對任何勢力破壞哈薩克斯坦穩定、威脅哈薩克斯坦安全，堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克斯坦製造動蕩、策動“顏色革命”。法新社昨夜今晨說，哈薩克因瓦斯飆漲引發反政府動亂，俄羅斯應哈薩克政府所請派兵赴當地維和。第一大城阿拉木圖街頭到處槍響，動亂已造成數十人喪生、2000人被捕。總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天表示，他已經授權安全部隊在暴力鎮壓反政府抗議活動時“無預警開火”，不投降的人士將被“摧毀”。

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據路透社今天報道稱，中國國家主席習近平稱堅決反對任何勢力破壞哈薩克斯坦穩定，願提供必要支持幫哈方渡難關。根據中國官方的央視新聞援引習近平稱，中國願盡己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方渡過難關。對於近日哈薩克斯坦發生大規模騷亂，造成重大人員傷亡和財產損失，“我謹向你表示誠摯的慰問”。

習近平的口信說，“無論遇到什麼樣的風險和挑戰，中國都是哈薩克斯坦值得信賴的朋友和倚重的夥伴。”

消息沒有提及習近平的口信是以何種方式傳遞至哈薩克斯坦當局。

中國國家主席習近平第一次提及哈薩克斯坦示威騷亂涉及外部勢力策動的顏色革命。

路透社說，周四，哈薩克斯坦的主要城市阿拉木圖爆發了新的暴力事件，俄羅斯派遣傘兵鎮壓了該國的一場全國性暴動。

法新社消息說，哈薩克斯坦因瓦斯飆漲引發反政府動亂，俄羅斯應哈薩克政府所請派兵赴當地維和。第一大城阿拉木圖街頭到處槍響，動亂已造成數十人喪生、2000人被捕。

示威者5日就攻佔好幾個政府辦公大樓，阿拉木圖街頭衝突今天持續。法新社的特派記者不斷從市內主廣場的方向聽到槍響。當地媒體報導稱安全部隊已清除佔據廣場和其他主要官署里的示威者。

應哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）所請，總部設於莫斯科的“集體安全公約組織”（CSTO）派遣維和部隊約2500人到當地協助綏靖。俄國國防部表示，第一批維和部隊中的俄軍已抵達哈薩克。

哈薩克長久以來被認為是中亞最穩定的前蘇聯加盟共和國，但隨不滿瓦斯飆漲引爆連日來的大規模示威，如今富含石油的哈薩克正面臨數十年來最大的危機。

消息說，武裝的示威群眾與安全部隊大打街頭混戰，官方表示軍警748人受傷、18人殉職，其中兩人還被斬首。

俄國官方媒體指出，6日清晨示威者與哈薩克安全部隊間的衝突導致數十人喪生，包含18名執法人員。

哈薩克衛生部6日表示目前有1000多人受傷，其中400 人住院，62人進到加護病房。塔斯社引述當地警方稱約2000人在阿拉木圖被捕。

據法新社今天自莫斯科消息說，中亞國家哈薩克斯坦歷經數日動亂，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天表示，國內憲法秩序已大致恢復。托卡葉夫透過聲明表示：“執法部隊正在努力工作。各地憲法秩序已大致恢復。”他補充表示，維安作業將持續進行，“直到徹底消滅武裝分子為止”。

法新社稍早報道說，哈薩克斯坦因瓦斯飆漲引發反政府動亂，俄羅斯應哈薩克政府所請派兵赴當地維和。美國今天對俄國派兵恐致哈薩克斯坦被接管提出警告，稱全世界會緊盯侵害人權情事。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴媒體：“坦白說，美國與全世界會緊盯任何侵害人權情事，也會密切關注任何可能導致哈薩克斯坦被接管的行為。”

對於哈薩克邀俄羅斯領導的“集體安全公約組織”（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）派兵維和，普萊斯表示這留待哈薩克政府解釋理由。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克斯坦6國組成的軍事集團，成員國皆是前蘇聯加盟共和國。

普萊恩說：“我們希望哈薩克政府能很快解決這些本質上是基本經濟與政治的問題。”還稱美國是哈薩克的“夥伴”。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日也致電哈薩克外長特勞伯迪（Mukhtar Tleuberdi），敦促和平解決與尊重媒體自由。

據中央社今天報道稱，中亞國家哈薩克斯坦爆發大規模動亂，總統托卡葉夫今天表示，他已經授權安全部隊在暴力鎮壓反政府抗議活動時“無預警開火”，不投降的人士將被“摧毀”。

據BBC消息說，總統托卡葉夫還說，“2萬名暴徒”襲擊哈薩克斯坦主要城市阿拉木圖（Almaty），這個城市是因燃料價格高漲而引發抗議的中心。總統把動亂歸咎於在國外受過訓練的“恐怖分子”，卻沒有提供證據。