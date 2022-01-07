日美2+2會議 含推展高超音速等合作

美國和日本舉行了外長防長線上會議，討論加強安全關係；在有關台灣問題的緊張局勢升溫和朝鮮導彈威脅持續存在的情況下，會議焦點放在日本發揮的作用。會議後美國和日本外交以及國防部長發表聯合聲明，對中國不斷試圖破壞以規則為基礎的秩序表達關切。日本媒體稱，會後，日美政府簽署了防衛裝備的合作研究協定，目的是抗衡中國和朝鮮等推進開發的高超音速導彈等新型武器。

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據路透社報道，美國國務卿布林肯周四說，美國和日本將簽署一項新的防務研發協議，以更便利在應對新的防務威脅進行合作，包括高超音速和太空能力。布林肯還說，不斷加強長期存在的美日聯盟並使之現代化“比以往任何時候都更加關鍵，也更加重要”，並列舉了來自俄羅斯、中國和朝鮮的更多威脅。

據布林肯在會議開場時說：“我們即將推出一項新的研發協議，將使我們的科學家、工程師和項目經理更容易就新出現的防衛相關問題進行合作，包括對抗高超音速威脅和推進太空能力。”

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)說，這次會議將有助於為安全聯盟的未來制定一個框架，包括不斷演變的使命，以“反映日本為區域和平與穩定做出貢獻的能力不斷增強”。

在鄰國測試高超音速導彈之際，日本一直在研究電磁“軌道炮”技術以瞄準這些導彈。

日本首相岸田文雄領導的政府上個月批准了創紀錄的2022年防務開支，這是連續第10年增加支出。日本高層官員曾表示，發展敵方基地打擊能力是加強防禦的一個選項，但一些專家表示，這種舉措可能會遇到障礙，比如國內政治中的和平主義主題。

日本外務大臣林芳正對美方表示，國際社會面臨的挑戰包括“改變現狀的單邊破壞性企圖，濫用不公平壓力和不斷擴大的獨裁政權”。布林肯稱，兩國還將簽署一項新的五年協議，涵蓋美國繼續在日本駐軍的問題，該協議將投入更多資源以深化軍事準備和協同能力。

據路透社今天消息說，美國和日本外交以及國防部長周五發表聯合聲明，對中國不斷試圖破壞以規則為基礎的秩序表達關切。聲明稱，兩國決心共同努力遏制、並在必要時應對破壞該地區穩定的活動。

據上述官員表示，他們對中國新疆和香港地區的人權問題“表示嚴重持續的關切”，並強調了台灣海峽和平穩定的重要性。

根據路透社報道，兩國高層官員舉行了在線會議，討論加強兩國安全聯盟並使之現代化的問題，同時啟動一項新的研發合作協議，應對高超音速導彈等新興威脅。

據共同社今天報道說，日美政府7日上午以視頻會議方式召開了兩國外務和防衛閣僚出席的“安全保障磋商委員會”（2+2）會議。雙方着眼於中國確認了加強日美同盟的威懾力。會後，日美政府簽署了防衛裝備的合作研究協定，目的是抗衡中國和朝鮮等推進開發的高超音速導彈等新型武器。據分析，圍繞駐日美軍設施發生新冠病毒集體感染問題，日方或在會上要求美方貫徹更嚴格的防疫措施。

日美還就中國大陸加強軍事施壓的台灣局勢溝通了看法。為應對中國快速增強軍備，雙方磋商了在多個領域合作，包括太空、網絡、電磁波等安全“新領域”。

共同社說，鑒於朝鮮5日發射新型彈道導彈，會上還討論了日美職責分工。據分析，雙方或還探討了日本擁有在對方國家疆域內阻止彈道導彈的“對敵基地攻擊能力”的可能性。圍繞日本計畫年內修改的外交和安全政策長期指針《國家安保戰略》，雙方可能也交換了意見。

上次2+2會議是去年3月在日本召開，此次也是岸田上台後的首次會議。受新冠疫情蔓延影響，原定在美國舉行面對面會議但最終作罷。