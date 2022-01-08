哈薩克斯坦總統邀俄傘兵鎮壓格殺勿論 美國警告送客難

哈薩克斯坦連日發生暴動事件後，安全部隊周五似已重新控制主要城市街道，哈薩克斯坦總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)說他已命令部隊無須警告，可直接開火射殺進行鎮壓。針對哈薩克斯坦請求俄羅斯出兵援助鎮壓，美國國務卿布林肯警告說，讓俄羅斯入室恐難再送客。

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哈薩克斯坦總統昨天下達格殺令以鎮壓暴動。據路透社消息說，在俄羅斯派出傘兵進駐協助鎮壓動亂的一天後，哈薩克斯坦警察在阿拉木圖街道上巡邏，儘管仍然可以聽到一些槍聲。

哈薩克斯坦爆發獨立30年來最嚴重暴動，已造成數十人死亡。

俄羅斯方面表示，已派遣70多架飛機運送俄羅斯部隊進入哈薩克斯坦，俄軍目前正在幫助控制阿拉木圖主要機場，該機場於周四從抗議者手中奪回。

路透社說，哈薩克總統托卡耶夫指控是外國訓練的恐怖分子製造這場暴動，但沒有提供證據。

哈薩克斯坦總統稱，“武裝分子沒有放下武器，他們繼續犯罪或正在為犯罪做準備。”托卡耶夫在一次電視講話中說，“不投降的一律殲滅。我已經向執法機構和軍隊下令，可不需警告直接開槍射殺。”

直至昨天在阿拉木圖的主要廣場附近可以聽到新的槍聲，周四軍隊曾在那裡與抗議者交戰。裝甲運兵車和部隊佔領了該廣場。

該報道說，其他城市也傳出發生暴動，但互聯網自周三起就被關閉了，因此很難確定動亂程度。

美國國務卿布林肯周五重申，美國對哈薩克斯坦局勢和俄軍介入感到擔憂。據布林肯稱，“在我看來，哈薩克斯坦當局和政府肯定有能力適當處理抗議活動...所以不清楚他們為什麼覺得需要任何外部援助。”

就中亞國家哈薩克斯坦因瓦斯價格飆漲引發民眾示威，與哈薩克關係緊密的鄰國俄羅斯派兵前往維和，美國國務卿布林肯警告，哈薩克未來恐怕很難遏止俄羅斯的影響力。

布林肯（Antony Blinken）7日對媒體表示：「我認為近代史的一個教訓是，一旦讓俄羅斯人進了家門，有時就很難趕他們走。」 由於瓦斯價格上漲引發民怨，哈薩克境內爆發罕見的示威活動，哈薩克商請俄羅斯主導的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）協助維和。

「集體安全公約組織」是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事集團，成員國皆是前蘇聯加盟共和國。

布林肯說：「在我看來，哈薩克當局和政府肯定有能力恰當處理示威活動，並且是以尊重示威者權利、同時維護法律秩序的方式處理，所以不清楚他們為什麼覺得有必要請求外部協助。」 哈薩克斯坦總統托卡耶夫稍早感謝俄羅斯的協助，並對安全部隊下達「格殺令」以鎮壓抗議活動；布林肯呼籲外國部隊和哈薩克斯坦當局「遵守國際人權標準」。

布林肯昨天與哈薩克斯坦外交部長談話，再度呼籲哈薩克斯坦尊重和平示威者及媒體自由，並停止封鎖網路。

布林肯說：「我們非常關切地注意情勢發展，並鼓勵各方找出和平的解決方式。」