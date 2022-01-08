王毅今抵斯里蘭卡 中國獲得巨額化肥爭議庭外賠償

中國外交部長王毅今天周六晚些時候抵達斯里蘭卡，開始他的非洲之行後南亞訪問。中國與斯里蘭卡今年慶祝建交65周年。斯里蘭卡在王毅抵訪前，按中國要求償付了化肥爭議庭外和解金。

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據法新社今天報道說，在科倫坡同貨幣財政危機作鬥爭之際，該國官員們周六表示，儘管中國公司運送的有機肥料因不合格而被拒絕，但斯里蘭卡仍向一家中國公司支付了680萬美元。

據國有的斯里蘭卡人民銀行說，它已經就這批貨物向青島海聞生物技術集團支付了687萬美元的庭外和解金。

肥料是斯里蘭卡短缺的產品之一，但當局在10月份說，測試表明從中國進口的這批貨物受到了污染，於是禁止中國化肥在斯里蘭卡登陸。

作為回應，中國將該銀行列入黑名單，並威脅要對斯里蘭卡採取國際法律行動。

法新社說，北京是斯里蘭卡的重要發展夥伴，並向斯里蘭卡提供了數十億美元的貸款，這引起了人們對斯里蘭卡可能落入中國債務陷阱的擔憂，儘管兩國都否認這種擔憂。

該解決方案是在中國外交部長王毅周六晚些時候訪問該島之前達成的。中國外長計畫進行為期兩天的訪問，與斯里蘭卡戈塔巴亞-拉賈帕克薩總統和其他官員進行互動，並慶祝兩國建交65周年。

據法新社說，斯里蘭卡最初訂購了中國的有機肥料，作為總統拉賈帕克薩努力成為世界上第一個實行100%有機耕作的國家計畫的一部分。

但在農民廣泛抗議後，政府於10月取消了去年5月實施的化肥禁令，斯里蘭卡農民們說，放棄農用化學品將對產量造成致命打擊。