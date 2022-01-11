哈薩克斯坦新總統譴責老總統  中俄爭奪影響的體現？

哈薩克斯坦局勢出現新轉向，被認為是傀儡總統的托卡耶夫罕見地公開譴責他的前任也是他的領路人納紮爾巴耶夫促使哈國國內形成了一個掠奪石油財富的富貴階層。托卡耶夫還宣布俄羅斯進駐哈薩克斯坦的維和部隊將於本周內離開哈薩克斯坦。

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哈薩克斯坦托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokaïev）總統周一宣稱該國剛剛避免了一次政變，並且譴責來自阿富汗以及中東地伊斯蘭極端分子參與了此次暴力政變活動，今天周二，他又宣布任命了一位新總理以組建新政府，取代上周被解散的政府。托卡耶夫同時還對他的前任，被宣傳為是哈薩克斯坦之父，擔任總統三十年的納紮爾巴耶夫（Noursoultan Nazarbaïev,）扶持了一個權貴階層，他說：“反恐活動最艱難的時期已經過去，目前全國的狀況趨向穩定，因此，我宣布安全組織（OTSE）的維安任務已經結束，兩天之後，維和部隊的撤退活動將逐漸展開，撤軍活動的時間不應該超過十天。就國內問題， 我必須指出由於國父的原因，國內出現了一個富貴階層，他們富可敵國遠遠超出了國際標準。我認為於民眾均分財富的時候已經來臨，政府將列出應該對國家做出貢獻的企業的名單，每年監督他們向國家衛生以及教育基金撥款。“

法新社介紹說，前總統納紮爾巴耶夫的子女以及孫子孫女都在該國的經濟領域佔有關鍵的位置，掌控該國重要的財政崗位，上周爆發的示威遊行中，抗議民眾尤其對前總統家族霸佔巴國財富的行為表示憤怒。

如果說民眾的不滿是哈薩克斯坦此番爆發抗議活動的導火線的話，對托卡耶夫來說，暴亂是由來自境外的恐怖分子所引發的，他的上述立場受到俄羅斯總統普京的支持。

哈國媒體日前廣泛報道說，一位"無業 "的吉爾吉斯人聲稱有人付給他200美元到哈國來抗議，他被逮捕受到折磨，並被迫在電視上認罪撒謊，中國與俄羅斯媒體都報道了上述消息。而事實上，被迫認罪的人是一位著名的音樂家Vikram Ruzakhunov，他來到阿拉木圖參加音樂會。

哈薩克斯坦內政部1月11日宣布總共逮捕了一萬多人，最激烈的衝突爆發生在前首都阿爾穆圖，多棟政府大樓受到焚燒，商店遭到搶劫，暴亂分子與警方發生了武裝衝突。

在普京宣布俄羅斯軍隊進駐哈薩克斯坦的日前有限之後，托卡耶夫之後宣布俄羅斯軍隊將在本周內撤出該國。鄰居法新社發自哈薩克斯坦的報道，首都民眾對俄羅斯軍隊的進入表示歡迎，多名市民向記者表示支持與俄羅斯的合作，並不認為這對該國的主權造成威脅。

此外，中國外長王毅1月10日也表示中方願意與哈國合作維持治安，分析人士指出，中國擔憂，一方面哈薩克斯坦的石油供應將因此而受到影響，另一方面，哈薩克斯坦局勢動蕩也會波及中國的新疆地區。

有評論還認為現總統托卡耶夫對國父納紮爾巴耶夫的公開譴責或許是該國內部親俄派與親中派之間的角力的表現。哈薩克斯坦雖然與中俄兩國關係緊密，但是，近幾年來，中國一帶一路的擴張使該國的親中派獲得巨額利益，引發政府內部分歧。

不過，托卡耶夫任命的新總理司馬懿洛夫（Alikhan Smaïlov）曾經是該國的財政部長，也曾經是納紮爾巴耶夫的助理。而納紮爾巴耶夫的另一位親近人士，哈薩克斯坦情報部門的負責人卡西莫夫（Karim Massimov）則於1月8日遭到逮捕，並且被撤銷職務。