朝鮮稱昨在火車發射2枚戰術導彈命中靶標

朝鮮前一日在火車上發射2枚“朝版伊斯坎德爾”近程彈道導彈（KN-23）。據韓國媒體稱，這是朝鮮第二次在火車上發射導彈。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社今天報道稱，朝鮮說前一日在火車上發射2枚“朝版伊斯坎德爾”近程彈道導彈（KN-23）。朝鮮說旨在檢驗平安北道鐵路機動導彈團實戰能力的射擊訓練於14日進行。鐵路機動導彈團當天上午接到總參謀部的火力任務後迅速前往發射地點，朝向東部海域發射2枚戰術導彈，並精確命中海上的靶標。

這是朝鮮第二次在火車上發射導彈。朝鮮曾於去年9月15日在平安南道陽德郡從火車上發射彈道導彈。據韓聯社說，從此次發布的圖片來看，朝鮮前一日從平安北道義州郡發射的導彈貫穿內陸地區，並命中鹹鏡北道吉州郡舞水端里近海一座無人島上靶標。專家們分析認為，下降段進行水平滑翔後二次爬高的“朝版伊斯坎德爾”導彈的精準度有所提升。

報道稱，此次訓練旨在檢查平北鐵路機動導彈團的備戰狀態，提高火力任務執行能力。據報道，朝軍幹部和國防科學院幹部指導了發射訓練，國務委員會委員長金正恩未到場參觀。

據韓國軍方14日消息說，朝鮮分別於當天下午2時41分和2時52分許從平安北道義州一帶向東部海域發射疑似近程彈道導彈的飛行器，飛行距離約430公里，飛行高度約為36公里。這是繼本月5日和11日之後，朝鮮開年後第三次試射導彈。