哈官方稱抗議死亡人數升至225人 前總統多位親族被免職

美聯社莫斯科站引述哈薩克斯坦官方1月15日晚間消息，稱年初在阿拉木圖等地爆發的抗議示威中死亡的人數已升至225人。

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本次更新的死亡人數比上次有較大幅度上升，上一次官方公布的死亡人數為164人。根據哈薩克斯坦總檢察官辦公室的這份報告，這225名死者當中，19人是軍警。除了225人死亡外，還有4353人受傷，其中“3393人是官方執法人員”。總檢察長辦公室刑事檢察部門負責人謝里克·沙拉巴耶夫還表示，哈薩克斯坦官方已啟動包括“涉及恐怖主義，暴力，謀殺等超過五百項刑事案件調查，因涉案而被押人員四百餘人”。

自1月2日以來迅速蔓延開來的示威抗議當中，人們的訴求從最開始的反對燃料價格上漲，演變成對哈薩克斯坦威權政府的普遍性抗議，最大城市阿拉木圖一度陷入暴力。

在哈薩克斯坦總統托卡耶夫的要求和部分前蘇聯國家之間由俄羅斯領導的集體安全條約組織框架下，俄方派遣了由兩千多名士兵組成的部隊前往哈薩克斯坦，“幫助平復街頭的暴力抗議”。俄羅斯國防部15日宣布，派遣部隊已全部撤回。但暫不清楚是否有集體安全條約組織的其他成員國部隊繼續留在哈薩克斯坦。

另根據本台第比利斯站記者萊基斯-讓蒂Régis Genté今早發來的消息，哈薩克斯坦致命騷亂過後，局勢平靜，清洗似乎正在進行當中，前總統納紮爾巴耶夫的多名家人被免職。法新社前一日報道稱，納紮爾巴耶夫的兩個女婿失去了各自在哈公共石油和天然氣公司董事會中的席位。這被認為“是現任國家元首托卡耶夫滿足民眾訴求的一種方式”。不過，本台第比利斯站記者萊基斯-讓蒂稱，並沒有跡象表明哈薩克斯坦政府在油氣行業對納紮爾巴耶夫家族正在進行更進一步的清洗，納紮爾巴耶夫的第三名女婿依舊是該國強勢的“石油先生”，另外新任能源部長阿赫楚拉科夫也與他密切相關。