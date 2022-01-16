韓國2027/台灣2028GDP預能超越日本

據日本時報今天警告說，韓國和台灣預計將在2027年和2028年在人均國內生產總值方面超過日本。而日本經濟研究中心也估計，由於更高的生產力和數字化的努力，韓國和台灣的人均國內生產總值在幾年內可能超過日本。

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根據一家位於東京的研究機構最近的預測，日本的人均國內生產總值將在2027年落後於韓國，在2028年落後於台灣，理由是世界第三大經濟體的數字化進展緩慢，生產力長期低下。

根據日本經濟研究中心(Japan Center for Economic Research)上個月發布的估計，未經通脹調整的名義GDP--全國人均生產的商品和服務總值--預計2027年韓國為46,519美元，2028年台灣為47,305美元，而日本在這幾年的預測值分別為45,607美元和46,443美元。

據該研究機構的首席經濟學家Atsushi Tomiyama分析說，"日本經濟增長的最大障礙是其低出生率和人口老齡化，但韓國和台灣在這一點上的情況雖然基本相同，所以差異來自於他們的生產力和數字化的努力。"

根據涵蓋15個亞洲國家以及美國、加拿大和澳大利亞的預測，日本從2021年到2035年的增長率被預測為平均每年2.0%，低於韓國的4.1%和台灣的4.2%。日本經濟研究中心說，2020年日本的人均GDP（個人財富的指標）為39,890美元，韓國為31,954美元，台灣為28,054美元。

Atsushi Tomiyama在最近接受共同社的在線採訪時說，韓國的三星電子公司和台灣的鴻海精密工業公司等科技巨頭正在成為增長的動力。該研究機構的首席經濟學家Tomiyama補充說，韓國自2000年代以來一直以推廣電子政務服務而聞名，而台灣在其數字部長唐風Audrey Tang的領導下也在數字化方面取得了穩步進展。

據該報道，日本在充分利用技術提高效率方面仍然落後，因為 "日本人過於堅持使用（傳統的）漢卡印章和傳真機的傳統方式，"Atsushi Tomiyama說。"（日本人）把公平看得比效率更重要，這意味着政府一開始就必須考慮到容易受到數字工具影響的人。"

Atsushi Tomiyama說，當JCER在2020年12月發布其估計時，日本的人均GDP預計最早到2035年仍會高於韓國和台灣的人均GDP。

該報道引述日本經濟研究中心估計，中國的名義GDP將在2033年達到35.84萬億美元，同年超過美國的35.82萬億美元，成為世界上最大的經濟體，比之前的預測晚四到五年。但預計美國將在2056年重回榜首，因為美國經濟將可能保持其人口和生產力，而中國人口的減少將拖累其經濟增長。