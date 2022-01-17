日本首相第一次施政演說 聚焦抗疫 涉華尋求安定關係

日本第208屆例行國會17日開幕，首相岸田文雄在眾院全體會議上發表了上任後的首次施政方針演說。鑒於新冠病毒新變異毒株“奧密克戎”快速蔓延，岸田稱應對疫情是政府的首要課題，將為儘快克服疫情“全身心投入”。涉及與中國關係議題，岸田文雄提及今年是日本與中國建交50周年，盼與中國建立安定的關係。

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據共同社今天報道稱，日本首相岸田發表首次施政方針演說，強調防疫和去碳化。岸田稱應對疫情是政府的首要課題，將為儘快克服疫情“全身心投入”，表示計畫6月前後彙總出包括如何修改《感染症法》在內的中長期措施。他還提出通過整個經濟社會大變革實現去碳化社會，並創設力爭實現無核武世界的“國際賢人會議”。

關於應對疫情，岸田強調今後重點在於國內對策，將結合奧密克戎毒株的特性，以重症患者為主加強醫療供應體制，並有意加快3月以後提前接種第三劑疫苗的工作。岸田表示老年人接種間隔縮短至6個月，在有餘力的地方政府，力爭未滿65歲人群也以同樣方針接種。

岸田稱氣候變化問題是資本主義消極一面的縮影，視其為要實現自身提出的“新資本主義”應克服的最大課題。為實現2050年國內溫室氣體實際凈零排放的政府目標，岸田強調將致力於包括產業結構、國民生活、地區應有模式在內的“整個經濟社會大變革”。

岸田還提出運用日本掌握的技術，實現致力於亞洲去碳化的“亞洲零排放共同體”。他稱將在今春彙總新資本主義執行計畫，通過七國集團（G7）峰會等引領面向資本主義變革的全球討論。

圍繞核裁軍，岸田宣布將升級其擔任外相時牽頭設立、擁核國家與無核國家專家討論核裁軍措施的“賢人會議”，在各國政治領導人的參與下設立“實現無核武世界的國際賢人會議”，年內將在廣島召開首次會議。

據共同社說，岸田提及將探討包括對敵基地攻擊能力在內強化現實防衛力。關於修改《憲法》，他期待在國會積極討論。

據賣新聞說，日本國會今天開議，會期將進行至6月15日，為期共150天。

據中央社今天引述消息報道稱，日本首相岸田文雄今天在國會發表上任後首次施政方針演說，提及今年是日本與中國建交50周年，盼與中國建立安定的關係。

岸田下午在眾議院發表首次施政方針演說，他表示，今年是日本與中國建交50周年，盼與中國建立具建設性且安定的關係。