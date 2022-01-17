朝鮮頻繁發射導彈 嚇唬亞太神經緊張？

據韓國軍方17日透露說，當天上午朝鮮從首都平壤的順安國際機場附近向東面的日本海發射了2枚可能為短程彈道導彈的飛行物。共同社說，日本防衛相岸信夫向媒體稱是2枚彈道導彈，並透露已通過北京的大使館渠道向朝鮮提出抗議。這是本月以來朝鮮第4次發射彈道導彈，頻度實屬罕見。法新社引述批評稱，朝鮮昨天與中國恢復鐵路跨境貿易，「這個時間點表明北京不僅僅是平壤挑釁行為的共謀，中國還在經濟上支持朝鮮，並在軍事上協同合作。」

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路透社今天也引述韓國軍方消息，指朝鮮周一從首都平壤的一個機場發射了兩枚疑似短程彈道導彈，這是朝鮮本月第四次試射。

日本政府也通報了這次發射，內閣官房長官松野博一譴責此舉是對該地區和平與安全的威脅。

就朝鮮發射導彈一事，中國外交部新聞發言人趙立堅今天表態稱，敦促各方着眼於朝鮮半島和平穩定大局。

中國方面沒有提及所說各方細節。

路透社說，擁有核武器的朝鮮在不到兩周時間裡，還進行了另外三次導彈試射，這樣的試驗頻率非同尋常。其中兩次發射的是單枚“高超音速導彈”，能夠在發射後進行高速機動；第三次是在上周五，發射了兩枚鐵路機動短程彈道導彈。

韓國參謀長聯席會議在聲明中說，周一的發射似乎涉及從平壤順安機場向東發射的兩枚短程彈道導彈。

朝鮮曾在2017年利用該機場試射火星-12中程彈道導彈。

報道引述首爾的韓國外國語大學教授Mason Richey說，試射的頻率以及發射地點的多樣性表明，朝鮮有足夠的導彈，可以放心用於試驗、訓練和展示，並通過強調其導彈部隊的數量，有助於使人更加相信其威懾力。

朝鮮自2017年以來沒有測試過遠程洲際彈道導彈或核武器，但在2019年無核化談判停滯後，便開始公布和測試一系列新設計的短程彈道導彈。許多最新的短程彈道導彈，包括高超音速導彈，似乎是為了躲避導彈防禦系統。朝鮮還誓言要追求戰術核武器，這可能使它能夠在這種短程彈道導彈上部署核彈頭。

最近的試射行動引起了美國政府的譴責和對話呼籲。美國政府已對朝鮮發射導彈實施了新的制裁，並正在推動採取更多制裁。朝鮮一系列的試射促使美國拜登政府於上周三對平壤實施制裁，並呼籲聯合國安理會將數名朝鮮人和實體列入黑名單。

朝鮮為導彈試驗辯護，稱其擁有自衛的主權，並指責美國故意藉由新的制裁措施使局勢升級。

朝鮮頻繁試射導彈，並選擇與中國恢復鐵路貨運交流，中國沒有制衡朝鮮威脅亞洲地區安全，據法新社今天引述首爾梨花女子大學教授李雷夫報道稱，「在一連串飛彈試射之際，朝鮮透過火車恢復與中國的跨境貿易。」首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「這個時間點表明北京不僅僅是平壤挑釁行為的共謀，中國還在經濟上支持朝鮮，並在軍事上協同合作。」

據法新社說，朝鮮再度試射導彈似乎是再次向美國傳達訊息，平壤不會容忍任何侵害朝鮮自衛權利的意圖。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）說：「北韓似乎是針對美國的制裁傳達一個訊息…北韓示意即便有批評聲浪，北韓仍將繼續進行試射。」

而前一天，聯合新聞通訊社 （Yonhap）報導說，北韓一列貨運列車通過鴨綠江大橋，抵達中國丹東，象徵中國與北韓恢復了因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中斷了一年多的陸地貿易。

首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「在一連串飛彈試射之際，北韓透過火車恢復與中國的跨境貿易。」

「這個時間點表明北京不僅僅是平壤挑釁行為的共謀，中國還在經濟上支持北韓，並在軍事上協同合作。」

據路透社說，朝鮮在上個周五的發射演習中試射了鐵路機動導彈。這是其本月的第三次武器試驗，美國推動對朝鮮實施新制裁。

這次發射是自元旦以來的第三次，頻率異常頻繁。朝鮮官方媒體報導說，前兩次是“高超音速導彈”，能夠在發射後進行高速和機動操作。就在這次試射之前的幾個小時，平壤抨擊美國因之前的一系列試射而推動聯合國的新制裁是一種“挑釁”，並警告稱將作出強烈反應。