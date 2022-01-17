湯加火山爆發：本國電力供應和通訊遭受重大破壞

南太平洋海底火山爆發已經對附近的湯加王國造成嚴重破壞，並在環太平洋多地引發海嘯警報，多國已經對此作出反應。日本、美國多地觀測到海嘯，其中日本有近23萬人需要避難。新西蘭及澳洲則派出偵察機前往湯加監察和評估破壞程度。

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火山爆發已經令這個太平洋島國大範圍被火山灰覆蓋，電力供應和通訊受到嚴重影響，並且在遭受海嘯襲擊一天後仍然未能與外界恢復通訊聯絡。

紅十字會與紅新月國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，簡稱IFRC）向BBC表示，湯加國可能有多達8萬人受到影響。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，海嘯造成了“重大破壞”。至目前為止，未有死亡報告。

不過，各方面的信息仍然比較少。中國外交部表示，駐湯加使館已經第一時間啟動應急預案，目前未有中國公民傷亡的報告。

各方信息顯示，此次災害將給湯加王國造成重大經濟損失。

急需援助

新西蘭國防軍（The New Zealand Defence Force）在推特（Twitter）上發帖稱，已經派出一架飛機“協助該地區和地勢較低島嶼進行初步影響評估”。

IFRC斐濟分部的凱蒂·格林伍德（Katie Greenwood）表示，當地急需援助。

“我們懷疑，湯加國可能有多達8萬人受到爆發本身或者爆發引起的海嘯和洪水影響，”她說。

“這對人們來說是一場震動，我們確實為那些外島感到擔憂，我們非常希望聽到人們的消息。”

這座海底火山在1月15日再次噴發，火山灰直衝天際，觸發湯加國1.2米（4英尺）高的巨浪警報。爆發的聲響巨大，以至於在離湯加約2383公里（1481英里）遠的新西蘭都能聽到。