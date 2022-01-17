韓國軍隊研判朝鮮射彈或意在提高連射精準度

朝鮮17日從平壤發射2枚彈道導彈後，韓國軍隊分析認為朝鮮這麼做很大程度上是想提高連射能力和命中精度。

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韓聯社報道，朝鮮軍隊17日上午8時50分和54分許在平壤順安機場一帶朝着東北部海域發射2枚疑似近程彈道導彈的飛行器。軍方提前察覺到朝方發射導彈的跡象並做好應對準備。

值得一提的是，朝鮮所射2枚導彈的發射時間差為4分鐘，比14日發射2枚朝版“伊斯坎德爾”（KN-23）導彈的11分時間差明顯縮短。韓國軍隊研判朝鮮此次發射的導彈射程約為380公里，飛行高度達到42千米，最大飛行速度5馬赫，射程、射高、射速都與14日所射導彈類似。韓國軍隊還研判此次發射很可能動用了導彈發射車。

朝軍擁有連射能力的導彈有KN-23近程彈道導彈、KN-24朝版“伊斯坎德爾導彈”、KN-25超大型多管火箭炮。韓國軍隊部分意見認為，考慮到朝鮮上周發射了KN-23導彈，此次發射KN-25或KN-24的可能性更大。

KN-25的口徑為600毫米級，若從平壤發射，打擊範圍覆蓋忠清南道雞籠台的韓國陸海空三軍總部，若從靠近停戰線的黃海道發射，射程覆蓋慶尚南道星州郡的駐韓美軍“薩德”基地。這是一種在飛行末段略有“水平滑翔二次爬坡”特點的近程武器。連射速度越快，留給韓國軍隊的反應時間就越短。

據悉，此次導彈試射瞄準的是位於鹹鏡北道吉州郡舞水端里近海的一座無人島，和14日從平安北道義州的火車上發射的2枚“KN-23”近程導彈的靶標相同。平壤順安機場與靶標的直線距離在370到400公里之間。

部分觀點還指出，不排除朝鮮此次發射朝版“陸軍戰術導彈”（ATACMS）的可能性。該這種導彈由裝有2根發射管的履帶式或輪式車輛進行機動發射，潛伏在隧道和叢林中的發射車駛出開闊地發射後，快速轉移到隱蔽地點。