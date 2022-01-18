朝鮮導彈發射愈發技術躍進

朝鮮官方媒體朝中社(KCNA)周二報導稱，朝鮮周一發射了戰術制導導彈，這是朝鮮最近一系列導彈試驗中的最新一次，突顯出朝鮮正在不斷發展其導彈計畫。路透社說，這是朝鮮在2022年進行的第四次導彈測試，之前有兩次試射為能夠在升空後高速飛行與運作的“高超音速導彈”，上周的另一次測試則是從火車車廂發射兩枚短程彈道導彈(SRBM)。

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路透社今天報道稱，朝鮮試射戰術制導導彈，導彈武器又見進化跡象。根據韓國軍方周一報告，朝鮮從首都平壤的一個機場發射了兩枚短程彈道導彈。這兩枚導彈飛行了380公里左右(236英里)，最大高度42公里(26英里)。

朝中社稱，朝鮮國防科學研究院(Academy of Defence Science)在朝鮮西部進行了一次戰術制導導彈試射，該系統在東海岸附近海域“精準擊中了一個島嶼上的目標”。但沒有詳細說明。

朝中社稱，“此次試射的目的是嚴格地評估正在生產和部署的戰術制導導彈，並驗證該武器系統的精準度。”朝鮮官方說，這“證實了正在生產的這套武器系統的準確性、安全性和效能。”

朝鮮這一連串不尋常的快速試射引發美國的譴責，並推動聯合國對朝鮮實施新制裁；平壤則警告表示將採取更強有力的行動，使人們擔心會回到2017年“火與怒”的互放狠話威脅的時期。美國國務院在與韓國和日本通話後表示，美國朝鮮事務特使金星容呼籲平壤“停止其非法和破壞穩定的活動，”並重新展開對話，並表示他對 “無先決條件”的會晤持開放態度。

韓國國防部周二表示，將朝鮮的所有導彈試射視為“直接和嚴重的威脅”，但韓國軍方有能力偵測並加以攔截。

據路透社，聯合國發言人Stephane Dujarric也表示朝鮮的測試“愈發令人擔憂”，並呼籲各方重返談判桌，以化解緊張局勢並促進“極可驗證的朝鮮半島無核化。”