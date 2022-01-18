沙特聯軍空襲也門胡塞武裝據點

阿布紮比遭“千里空襲”：也門胡塞軍轟炸的UAE石油重鎮

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Des habitants de Sanaa inspectent les décombres de bâtiments endommagés par les frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, mardi 18 janvier 2022
Des habitants de Sanaa inspectent les décombres de bâtiments endommagés par les frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, mardi 18 janvier 2022 © HANI MOHAMMED / AP
作者： 法廣
5 分鐘

“國際油價又將因為波灣動亂而進一步飆高？”領導中東油國阿拉伯聯合酋長國阿布紮比周一突遭“戰爭空襲”，一批自稱是也門胡塞軍（Houthis）的武裝無人機，17日上午在距離也門大本營東北超過1,000公里的阿布紮比工業城（ICAD）突襲轟炸，其目標精準鎖定工業區內、由阿布紮比國家石油公司（ADNOC）運作的輸油管道設備，引爆至少3輛油罐車，當場炸死3名外籍移工。

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攻擊行動結束後，千里之外與海灣阿拉伯國家聯軍交戰於也門內戰的胡塞軍，也振奮地宣稱這是“復仇UAE空襲的遠征勝利”，因為此行動不僅再次證明從地方民兵發跡的胡塞軍，已在8年多國內戰中，發展出成熟的跨境打擊武力；在連續多年空襲鄰近的沙特阿拉伯後，胡塞軍的土製無人機裝備，也是第一次直襲UAE本土、成功跳島轟炸重要的石油能源基地。

 

胡塞軍對阿布紮比的空襲，不僅讓UAE上下難堪震怒，對於飆漲中的國際油價、以及正在舉辦世界博覽會並是重要歐亞非航空樞紐的迪拜來講，都是相當駭人、且恐造成連鎖效應的重大威脅發展。因此UAE的聯邦政府，17日深夜也緊急致電美國國務卿布林肯，除了憤怒地要求美方應立即把胡塞軍列回“國際恐怖組織名單”之外，海灣阿拉伯諸國也非常懷疑：

發動攻擊的主謀者，或許並不真的來自也門，而是向胡塞軍“借名殺人”的伊朗？

阿布紮比政府表示：這起“胡塞軍攻擊”的空襲事件，發生在1月17日上午10點左右，阿布紮比工業城第3期的港灣儲油－輸油基地，突然遭到一架“不明無人機”自爆突襲，當場引爆至少3輛ADNOC所屬的油灌車，並破壞了當地至少一座港區儲油槽——儘管工業城內的爆炸火勢，已於周一稍晚被緊急撲滅，但現場至少6人重傷，另外還有2名印度移工、1名巴基斯坦移工，一共3人慘被炸死在空襲現場。

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