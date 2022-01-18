阿布紮比遭“千里空襲”：也門胡塞軍轟炸的UAE石油重鎮

“國際油價又將因為波灣動亂而進一步飆高？”領導中東油國阿拉伯聯合酋長國阿布紮比周一突遭“戰爭空襲”，一批自稱是也門胡塞軍（Houthis）的武裝無人機，17日上午在距離也門大本營東北超過1,000公里的阿布紮比工業城（ICAD）突襲轟炸，其目標精準鎖定工業區內、由阿布紮比國家石油公司（ADNOC）運作的輸油管道設備，引爆至少3輛油罐車，當場炸死3名外籍移工。

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攻擊行動結束後，千里之外與海灣阿拉伯國家聯軍交戰於也門內戰的胡塞軍，也振奮地宣稱這是“復仇UAE空襲的遠征勝利”，因為此行動不僅再次證明從地方民兵發跡的胡塞軍，已在8年多國內戰中，發展出成熟的跨境打擊武力；在連續多年空襲鄰近的沙特阿拉伯後，胡塞軍的土製無人機裝備，也是第一次直襲UAE本土、成功跳島轟炸重要的石油能源基地。

胡塞軍對阿布紮比的空襲，不僅讓UAE上下難堪震怒，對於飆漲中的國際油價、以及正在舉辦世界博覽會並是重要歐亞非航空樞紐的迪拜來講，都是相當駭人、且恐造成連鎖效應的重大威脅發展。因此UAE的聯邦政府，17日深夜也緊急致電美國國務卿布林肯，除了憤怒地要求美方應立即把胡塞軍列回“國際恐怖組織名單”之外，海灣阿拉伯諸國也非常懷疑：

發動攻擊的主謀者，或許並不真的來自也門，而是向胡塞軍“借名殺人”的伊朗？

阿布紮比政府表示：這起“胡塞軍攻擊”的空襲事件，發生在1月17日上午10點左右，阿布紮比工業城第3期的港灣儲油－輸油基地，突然遭到一架“不明無人機”自爆突襲，當場引爆至少3輛ADNOC所屬的油灌車，並破壞了當地至少一座港區儲油槽——儘管工業城內的爆炸火勢，已於周一稍晚被緊急撲滅，但現場至少6人重傷，另外還有2名印度移工、1名巴基斯坦移工，一共3人慘被炸死在空襲現場。