日駐美大使：中國與冷戰中的蘇聯不同 歡迎台灣的CPTPP申請

日本駐美國大使富田浩司和美國駐日臨時代辦谷立信1月18日參見了由華盛頓智庫布魯金斯學會舉辦的，題為“2022年的日本“的線上研討會活動。

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擔任當天研討會活動主持人的布魯金斯學會東亞政策研究中心主任索利斯（Mireya Solís）談到，“讓我轉移話題，談談中國，因為其在我們的腦海中佔據了相當多的位置，我確實認為，我們這個時代的一個決定性特徵是中國的崛起和其日益自信，有時甚至是具有侵略性的行為。所以我想請你們每個人都詳細說明一下，你們認為中國的挑戰的本質是什麼？中國對印太秩序所構成的挑戰的實質是什麼？哪些是合作的機會，哪些是競爭的領域，日本和美國在何種程度上協調應對？但我也希望你們能非常坦率地談談美國和日本如何處理各自對華政策中的一些潛在差異，例如在經濟脫鉤或抵制奧運會等方面。”

谷立言率先回答說：“我只想在發言前說，我認為世界上沒有任何兩個國家在幫助中國經濟增長和融入國際體系方面做得更多，我認為令我們都感到失望感的是，中國利用其在經濟和軍事力量方面的地位，以及其在國際體系中的作用，破壞了在過去40年中對其幫助很大的該秩序。”

谷立言稱：“就我們對中國的挑戰的評估而言，我認為美國和日本在經濟領域顯然是非常一致的，中國通過網絡進行的知識產權盜竊，其通過非市場手段支配關鍵領域的一些努力，以及違反其對世界貿易組織的承諾，使用經濟脅迫，所有這些事情顯然讓我們非常擔憂，也讓我們的工人和我們的中產階級感到擔憂。在國際領域，中國不透明的投資和貸款做法也對世界不同地區的可持續發展構成了威脅。”

谷立言稱：“在安全方面，我們已經談到了我們所面臨的一些挑戰，但顯然，南中國海的軍事化以及圍繞尖閣諸島（中國稱釣魚島）的一些挑釁行為顯然不僅令美國和日本深感擔憂，而且也令該地區的其他國家深感擔憂；當然，在人權方面，我的意思是，我們都是自由民主國家，我們看到了在新疆、香港或西藏的鎮壓行為，以及出口一些專制科技技術的努力。在我們試圖團結民主國家和促進基於法律的透明制度的過程中，這是一個非常值得關注的問題。”

谷立言稱，“所以我認為我們的評估是非常相似的，我認為我們在試圖應對這些趨勢和與中國進行富有成效的接觸方面進行了非常密切的協調；我想說，例如在富有成效的接觸方面，顯然氣候問題是我們所有人都非常關注的問題，我們和日本都認為氣候問題是一個生存性的挑戰，我們不認為有任何解決方案可以讓世界在2050年達到碳凈零排放，而不包括中國這個最大的排放國的積極作用，所以我認為我們致力於與中國進行外交合作，也讓他們參與國際努力。”

谷立言稱，“就差異而言，我不認為我們在（與中國的）經濟接觸方面有任何差異，我不認為美國或日本尋求與中國脫鉤。我想說，日本在經濟安全方面的努力和我們自己的努力，以及像供應鏈復原力這樣的領域都是為了確保我們與中國的貿易和投資關係是公平和透明的”。他補充說，“我們談論的是我們想要一個小的圍欄，但是一個非常高的圍欄，以保護我們的核心競爭技術和經濟實力領域，同時允許在那些非敏感領域（與中國）進行正常的貿易和投資，因為我們從根本上認為與中國的經濟交往對雙方和我們的經濟都是有益的。”

谷立言表示，“ 我想說的是，也許有一點細微差別的領域是在人權問題上使用制裁，但即使在那裡，你也會看到日本對採用你在美國、歐洲、澳大利亞和其他地方看到的那種立法進行了非常激烈的辯論，以便給予我們一些工具，試圖利用經濟槓桿來改善勞工權利或其他形式的人權保護。”

富田浩司隨後表示：“谷立言說的和我想說的有重疊，日本多年來一直在倡導中國的自由和開放，這是一個基於自由開放和基於規則的秩序的區域和平與穩定的願景，我們非常希望中國能成為這個願景的一部分。但不幸的是，中國的某些方面似乎與這一願景背道而馳，這就是我們與該國的基本問題。”他補充說，“我說的這些方面幾乎都由谷立言概述到了，在東中國海和南中國海的侵略性行為，當然還有經濟措施的例子，不公平的貿易做法，人權狀況等等。”

富田浩司稱，“因此，這些都是日本和美國非常嚴重關切的來源，但儘管如此，你知道中國與冷戰時期的蘇聯不同，中國畢竟是世界上第二大經濟體，深深地融入了全球經濟。正如谷立言提到的，中國在應對氣候變化等全球挑戰方面承擔著非常重要的責任。”富田浩司指出：“布林肯把我們與中國的接觸分為三類：對抗性、競爭性和合作性，所以我們需要在所有這些方面開展工作。在日本的合作方面，自從菅義偉和拜登政府開始以來，我認為我們一直廣泛地在三個方面開展工作。”

富田浩司說：“第一個當然是在我們的聯盟範圍內提升我們的反應和威懾能力；第二個領域是在我們各自的努力中找到協同作用，以提升我們自身的復原力和競爭力，這當然將包括對科學和技術的更多投資，保護敏感的供應鏈，等等；以及我們一直在關注的第三個領域是創建共享價值觀和原則的國家共同體。因此，四方安全對話（Quad）就是一個典型的例子。”

富田浩司稱：“我們在所有這些方面都有合作。我們的政策非常一致，我看不出有什麼分歧；當然也沒有什麼分歧是不能通過密切的對話和溝通來解決的。當然日本和美國的地理位置不同，我們的地緣政治地位不同，經濟願景不同等等，但這些分歧不一定會導致政策的不同。”他說，“我認為這些差異有時會讓我們以一種互補的方式工作，比如說在與該地區的國家接觸中， 我認為我們可以進行某種分工。所以如果有任何差異，我認為我們必須充分利用這些差異。”

就索利斯提問“什麼是維護台灣海峽和平與穩定的最佳方式？鑒於中國日益增長的軍事力量和壓力，更廣泛地說，台灣的突發事件將如何考驗美國和日本的聯盟？”，富田浩司表示，“ 正如谷立言所強調的，台灣海峽的和平與穩定是至關重要的，不僅對日本的安全，而且對整個國際社會的穩定也是如此，因此，從去年菅義偉首相訪問華盛頓開始，我們一直在各種聲明中重複這一信息。”

富田浩司稱：“儘管如此，台灣海峽的和平與穩定一直是在一定的外交原則範圍內維持的，正如谷立言所說，我認為這些原則框架在過去半個世紀中對我們很有幫助。”他補充說，“儘管它們不是刻在石頭上的，但我個人認為沒有任何直接的理由來改變這套原則；在我看來，一個更相關的問題是，我們當然可以在我們的公共信息中採取強硬態度，在這些信息中採取強硬態度是一回事，但做好準備則完全是另一回事。”

富田浩司稱：“我認為重要的是審查我們是否準備好應對任何可能破壞台灣海峽和平與穩定的挑戰。所以這正成為日本和美國之間對話的一個非常重要的主題，我們正在努力深化這一對話。”就台灣希望加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的意願，富田浩司表示：“台灣是一個分享風險、價值和原則的夥伴，台灣在區域經濟中發揮着非常重要的作用，而且台灣已經表明其一直在非常認真地做功課，試圖加入這個申請；所以我們歡迎台灣的申請，我們期待着與其他夥伴合作，處理這個申請。”