英外相抵達澳洲 英澳周五舉行外長防長“2+2”會談

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）1月19日抵達澳大利亞展開她本周對澳洲的訪問。英國和澳大利亞將於周五在悉尼舉行自新冠疫情爆發以來兩國外長和防長的首次面對面“2+2”會談。

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英國外交部周二通過聲明介紹稱，“特拉斯今天開始對澳大利亞進行正式訪問的第一站，利用她的行程關注經濟、安全和技術利益，以及站起來反對惡意侵略者”。英國國防部長本·華萊士將與特拉斯稍後一起在悉尼與澳大利亞外長瑪麗斯·佩恩和國防部長彼得·達頓舉行會談。

英方的聲明指出，兩國部長們將討論安全和防禦能力，在澳英美三邊安全協議（AUKUS）的基礎上，承諾應對國家和混合型威脅，並共同支持海上安全。英方表示，“這次訪問是在面對俄羅斯日益增長的侵略，其正在發動破壞穩定和威脅其主權鄰國烏克蘭的侵略，以及印太地區日益增長的威脅的情況下進行的。它也是在湯加救援工作的關鍵日子裡進行的，因為英國與澳大利亞和新西蘭的同行緊急合作，支持那些受影響的人。”

特拉斯稱，“在惡勢力威脅全球和平與穩定的情況下，像英國和澳大利亞這樣的親密盟友在捍衛自由和民主方面表現出強烈的警惕性是至關重要的。英國、澳大利亞和美國之間的三邊安全協議夥伴關係清楚地表明，我們將如何捍衛我們的價值觀，保護貿易路線和增加整個印太地區的穩定。”她介紹說，“在澳大利亞期間，我將加強我們的經濟、外交和安全聯繫，使我們的國家更安全、更有競爭力，以便作為我們‘自由網絡’的一部分贏得思想的鬥爭。”

據悉，特拉斯還將同意與澳大利亞進行更密切的合作，旨在為印太地區國家增加“誠實和可靠的”基礎設施投資機會，“結束在能源、投資和技術領域對惡意行為者的戰略依賴”。本·華萊士稱，“英國和澳大利亞擁有最古老和最強大的國防和安全聯盟之一。我們並肩作戰和演習，繼續合作促進穩定，並與我們志同道合的盟友一起正面應對我們的共同威脅。”

澳洲外長佩恩就即將與英方舉行的會議表示，鑒於 “國際環境正變得更加複雜和具有挑戰性”，會談將考慮兩國如何能夠加強戰略聯繫。她稱，“澳英2+2會談（AUKMIN）展示了澳大利亞和英國之間牢固的夥伴關係，其基礎是共同承諾採取實際行動，加強印太地區的主權、復原力和繁榮。”

澳防長達頓指出，會談將考慮如何加強雙方在國防能力、網絡安全、關鍵技術、威懾和基礎設施可持續投資方面的合作。他說，“我曾多次與國防大臣華萊士交談，但這次訪問將標誌着他和我的第一次面對面會面，我非常期待。”

達頓續指稱，“隨着與美國在三邊安全協議下合作，我們正在推進澳大利亞購買核動力潛艇的計畫。但我們在許多其他合作領域也取得了良好的進展，例如在人工智能、量子技術、網絡和海底能力方面。”