四方對話第二次峰會或於5月舉行 美日新設經濟版“2+2”會談

美國總統拜登1月21日與日本首相岸田文雄舉行了視頻峰會。拜登在會上接受了於今年上半年訪問日本的邀請。屆時，美日印澳四方安全對話（Quad）預計將在日本舉行第二次領導人峰會。會議預計在5月21日或之前舉行的2022年澳洲聯邦大選結束後進行。拜登和岸田還在峰會上同意美日間確立經濟版“2+2”會談機制，以在供應鏈和技術開發方面加強合作。經濟版“2+2”會談將由美國國務卿、商務部長和日本外務大臣、經濟產業大臣參加。

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拜登和岸田會談後發表的美日聯合聲明就印太問題指出，“兩位領導人繼續致力於與印太地區及其他地區的盟友和夥伴密切合作。拜登總統和岸田首相重申了他們對東盟中心地位的支持，並決心加強我們在東南亞的合作。兩位領導人強調了四方安全對話：澳大利亞、日本、印度和美國作為促進一個自由和開放的印太地區的關鍵論壇的重要性，並決心確保四方安全對話在諸如應對新冠疫情、氣候和清潔能源以及基礎設施等領域取得實際成果。”

聲明稱，“拜登總統歡迎岸田首相邀請他在2022年上半年的下一次四方安全對話領導人峰會期間訪問日本。兩位領導人注意到湯加在最近的火山爆發和海嘯之後的嚴峻形勢，強調了共同努力的重要性，以及與包括澳大利亞、法國和新西蘭在內的其他太平洋夥伴合作，為該地區這次和未來的人道主義災難提供任何必要的支持。”

據《印度斯坦時報》援引知情官員的話報導，四方安全對話已經宣布，第二次領導人峰會將在5月澳洲聯邦大選後舉行。只有在確定了對所有與會領導人都方便的日期之後，日本才會向三國發出正式的邀請。四國外長及官員也可能通過會議為峰會提前制定議程。

此外，美日聲明還表示，“兩位領導人決心加強美國和日本之間的經濟聯繫。拜登總統和岸田首相注意到在2021年4月宣布的競爭力與韌性（CoRe）夥伴關係下取得的進展，成立了一個新的部長級經濟政策協商委員會（經濟‘2+2’會談），以跟蹤和推動經濟合作，加強印太地區和世界基於規則的經濟秩序。”

聲明稱，“兩位領導人肯定了美國在印太地區經濟領導地位的重要性，拜登總統承諾將加強這種領導地位。為此，岸田首相表示強烈支持拜登總統提出的印太經濟框架，並承諾與美國密切合作，在印太地區為該倡議爭取支持。”