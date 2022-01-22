民調：85%日本人認為日中關係不佳 對美國“親近感”創歷史新高

自東京方面消息，日本內閣府1月21日公布的外交問題民意調查結果顯示，認為日中關係“並不良好”和“不太良好”的受訪者合計達到85.2%，較2020年上次調查增加了3.4個百分點。對美國“感到親近”的民調比例上升到88.5%的歷史最高水平，反映出日美盟友之間在安全和經濟等領域的關係近來得到加強。

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這是日本內閣府就外交問題對全國3000名18歲及以上的日本國民進行的民調，調查時間為2021年9月30日至11月7日，有效回複數1701人，回復率達到56.7%。日本內閣府介紹稱，考慮到新冠病毒感染情況，為了避免調查員和目標人群之間的接觸，調查是通過郵寄方式進行的民調。

據共同社報導，今年9月將迎來日中邦交正常化50周年，該結果反映出在國民意識方面也看不到關係改善的跡象。認為日美關係“良好”和“還算良好”的受訪者合計91.3%，創歷史新高，較2020年上次調查增加了5個百分點。報導引述日本政府相關人士分析稱，“鑒於尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊接連有中國公務船駛入日本領海等，“擔憂中國的霸權主義行動是背景原因”。該人士指出，“着眼於中國，對日美同盟重要性的理解加深。”

調查結果顯示，回答對中國“沒有親近感”和“相對沒有親近感”的受訪者增加了1.7個百分點，合計79.0%。不過，認為日中關係的發展“重要”和“還算重要”的增加了0.5個百分點，合計高達78.7%。認為日中關係“良好”和“還算良好”的受訪者減少2.6個百分點，合計14.5%。

日俄關係方面也減少4.3個百分點，合計僅20.6%。日韓關係方面增加2.0個百分點至18.6%。隔年實施調查的日印關係方面，比2019年增加10.5個百分點，合計74.1%，和日美關係一樣創新高。

對美國“感到親近”的日本人比例上升到88.5%的歷史最高水平，這一數字較2020年上次調查上升了4.5個百分點。自1975年以來，類似的日本外交事務民意調查一直在進行。關於對美國的親近感的問題首次出現在1978年的調查中。

最新的調查還顯示，高達98.2%的人認為日美關係“還算重要”或“重要”，也創下了歷史新高。日本外務省一位官員告訴記者稱，這一結果“反映了日美關係的良好狀況”。該官員補充說：“日本政府一直在進一步加強與美國的聯盟關係，以及與（美國總統）拜登政府在國家安全、經濟和人民互動等多個領域的合作。”