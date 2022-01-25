法國遊客以“間諜罪”在伊朗被判8年徒刑

伊朗法院25日宣判法國公民布里埃（Benjamin Briere）間諜罪成，判處8年8個月監禁。布里埃的代表律師批判審訊過偏激，司法程序高度政治化。他的家人譴責這是一場政治判決；律師希望法國政府能夠介入，採取措施將他接回法國。

廣告 繼續瀏覽後續

布里埃現年36歲，一直說自己是旅遊者。根據伊朗活動人士透露的消息，他於上個周四在東北地區的馬什哈德的法庭出庭，聽證會不對外開放。

布里埃的姐姐布蘭丁·布里埃爾認為她的哥哥就是“政治人質”。 她對記者表示：“很明顯，這對伊朗來說是一次有用的政治審判，它向法國政府發出了一個信息”。

伊朗共扣押了十多名西方護照持有者，其中大部分是雙重國籍，非政府組織譴責這是一種旨在讓外國勢力讓步的劫持人質政策。 在監獄或軟禁中，他們的罪名很荒謬，例如間諜活動或攻擊國家安全罪。

根據目前掌握的情況，本傑明·布里埃爾是唯一一個在伊朗被拘留但又沒有伊朗護照的西方人。

自 2020 年 5 月以來一直被關押，當時他在土庫曼斯坦 -伊朗邊境附近的沙漠中駕駛直升機（一種用於獲取航拍或運動圖像的遙控微型直升機）被捕。他被指控從事針對伊斯蘭共和國的間諜活動和宣傳活。

他還被控間諜罪及“宣揚違反制度”罪，被判8個月的監禁；但一直否認控罪。布里埃此前正絕食抗議，其家屬憂慮他的精神及肉體健康情況，布里埃的代表律師發聲明指，裁決是純粹的政治操作，當事人從未受惠於公平審訊過程，形容審訊是一場“鬧劇”。

伊朗的司法部未有作出回應，而法國外交部亦未採取即時行動。布里埃的案件審理之際，是美國及包括法國在內核協議締約國在內的國家，正嘗試與伊朗重返核談判，有人權組織指控伊朗，以布里埃等人作為政治犯，令其他國家讓步。而伊朗革命衞隊成員近年已拘捕超過10名持雙重國籍人士或外國公民，當中大部分被控與間諜或安全相關的控罪。